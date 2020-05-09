Can Ataklı için 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebinde bulunuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı hakkında hazırlanan iddianameye göre verilecek ceza talebini açıkladı. Can Ataklı 23 Mart 2020 tarihinde bir canlı yayında EBA TV’de uzaktan eğitimlere giren başörtülü öğretmenlere yönelik söylemlerde bulunmuştu. Ataklı için hazırlanan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma iddianamesinde şüpheli konumunda olan Ataklı ile ilgili suç duyurusu açıklandı. Soruşturma dosyasında Can Ataklı’nın da ifadesine yer verildi. Ataklı EBA TV ile ilgili söylemlerinin suç teşkil etmediğini, kimsenin dini değerlerine saldırmadığını ve böyle bir kastının olmadığını belirtti.

İddianame dosyasında Can Ataklı’nın canlı yayın programında "milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış..", "...Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Yani imaj olarak..", "...Kardeşim o kafa yapamaz, sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmenle başlamak kadar bence facia bir şey olmaz" ifadeleri de belirtildi.

Ataklı’nın bu sözlerinin inançlarından dolayı toplumun bir kesimini aşağıladığına kanaat getirildi ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan hapis istendi. Başsavcılık dosyasında Can Ataklı için 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Başsavcılık tarafıdnan kabul edilen iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne verildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 23:18