Can Ataklı için 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebinde bulunuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı hakkında hazırlanan iddianameye göre verilecek ceza talebini açıkladı. Can Ataklı 23 Mart 2020 tarihinde bir canlı yayında EBA TV’de uzaktan eğitimlere giren başörtülü öğretmenlere yönelik söylemlerde bulunmuştu. Ataklı için hazırlanan soruşturma tamamlandı.
Soruşturma iddianamesinde şüpheli konumunda olan Ataklı ile ilgili suç duyurusu açıklandı. Soruşturma dosyasında Can Ataklı’nın da ifadesine yer verildi. Ataklı EBA TV ile ilgili söylemlerinin suç teşkil etmediğini, kimsenin dini değerlerine saldırmadığını ve böyle bir kastının olmadığını belirtti.
Ataklı’nın bu sözlerinin inançlarından dolayı toplumun bir kesimini aşağıladığına kanaat getirildi ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan hapis istendi. Başsavcılık dosyasında Can Ataklı için 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Başsavcılık tarafıdnan kabul edilen iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne verildi.Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 23:18