Can Dündar’ın Bodrum'daki villasına kaçak alan şoku!

Gazeteci Yılmaz Özdil’den sonra, Can Dündar’ın da Bodrum'daki villasının kaçak olduğu ortaya çıktı. Yapılan tespitlerde Can Dündar, vilalsının çevresine ördürdüğü bahçe duvarını yasal olmadan genişlettiği ve 27 metre orman alanını işgal ettiği iddia edildi.
Konuyla ilgili yapılan çalışmalar sonrasında, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı mühendisler geçtiğimiz gün gerçekleştirdikleri harita ölçümleri sonucunda belirlenen işgal suç alanını zabıt tutanağı altına aldılar. Villanın işgal edilen bölümünün yıkımının gündeme gelebileceği ve diğer taraftan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli olarak işlem yapabileceği öğrenildi.