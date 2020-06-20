Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında imara aykırılık ve hazine arazisini işgal etme gerekçesi ile yakalama kararı çıkarıldı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarttı. Bodrum’da lüks villası olan Dilek Dündar’a imara aykırılık ve hazine arazisini işgal nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

Milyon dolarlık lüks villasının arazisinde yer alan havuz, bahçe duvarları, çardak gibi pek çok yer hazine ve orman arazisine yapılmış. Bu durumun tespit edilmesinden sonra bu bölgeler yıkılmıştı. Havuz da kapatılmıştı. Yıkımla ilgili ifadesini almak için Dilek Dündar’a ulaşılamadı. Bu nedenle yakalama kararı çıkarıldı. Firari olan gazeteci Can Dündar’ın eşi Dilek Dündar’ın nerede olduğu henüz bilinmemektedir. Bodrum Kumbahçe mahallesinde yer alan lüks villası ile ilgili yıkım durumunun detaylarını konuşmak için Dilek Dündar hakkında yakalama kararı alınmıştır.