Çanakkale'de feci cinayet! Boşanmak isteyen eşini bıçakla öldürdü

Feci olay Çanakkale'de gece geç saatlerde yaşandı Fatma K. isimli kadın kızıyla birlikte gece vardiyasında çıkıp eve gittikleri sırada boşanma aşamasında olduğu eşi Aydın K.tarafından yolu kesildi.Talihsiz kadın eşi ile tartışmaya başladı.Bu sırada belinden bıçak çıkaran Aydın K., kızının engellemeye çalışmasına rağmen eşi Fatma K.’ya saldırdı. Genç kız panik ve korku içinde anneannesine koşarken, Aydın K. ise olay yerinden kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. kalbinden ve karnından yaralanan Fatma K., ambulansla götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma K.’nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Şüpheli Aydın K. ise kısa sürede jandarma ekipleri tarafından suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Aydın K., tutuklandı.