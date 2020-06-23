Canan Kaftancıoğlu'na Verilen Hapis Cezası Uygun Bulundu! Canan Kaftancıoğlu Cezaevine Girecek Mi?

Canan Kaftancıoğlu’na Verilen Ceza Uygun Bulundu!

CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu’na 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası verilmişti. 5 ayrı suçtan verilen bu ceza İstinaf mahkemesi tarafından uygun bulundu. Temyiz yolu açık olmak üzere bu karar verildi. 5 ayrı suçtan yargılanan Canan Kaftancıoğlu’na verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası İstinaf mahkemesi tarafından uygun bulundu.

Canan Kaftancıoğlu’nun cezaevine girip girmeyeceği merak ediliyor. Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi. Dosya Yargıtay’a gidecek ve son karar verilecek. 5 ayrı suç ile suçlanan ve 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası istenen Canan Kaftancıoğlu’nun suçlandığı konular şunlardır:

-Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılama,

-Kamu görevlisine, görevinden dolayı hakaret,

-Cumhurbaşkanına hakaret,

-Halkı kin ve düşmanlığa alenen çağırmak,

-Terör örgütü propagandası yapmak.

Canan Kaftancıoğlu Cezaevine Girecek Mi?

5 ayrı suçla suçlanan ve 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası istenen Canan Kaftancıoğlu’na verilen bu ceza İstinaf mahkemesi tarafından uygun görüldü. Verilen ve uygun bulunan bu ceza son olarak Yargıtay’a gidecek ve son kararı Yargıtay verecek. Yargıtay’ın kararı ile dava net bir sonuca ulaşacak.