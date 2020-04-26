Cani baba, oğlunu önce çekiçle öldürdü sonra yakmak istedi

Denizli’nin Pamukkale ilçesi korkunç bir cinayet haberi ile sarsıldı. Sabah saat 06.00 sıralarında 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın sonucu ihbar üzerine olay yerine intikal itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası söndürüldü. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede korkunç bir dehşet evren bir cinayeti ortaya çıkardı.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak için eve girdiği sırada evde bir kişinin cesedini buldu. Cesedin incelemeye alınması sonrası ölen kişinin 47 yaşındaki Mustafa K. olduğu tespit edildi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemede, Mustafa K.'nin başına keserle vurularak öldürüldüğü belirlenmesinin hemen ardından Mustafa K.'nin yanında kalan babası 66 yaşındaki Eşref K. polis tarafından gözaltına alındı. Sorguya alınan Eşref K.'nin 11 yıl önce kızını kaçıran kişiyi öldürdüğü için cezaevine girdiği ve bir süre önce tahliye olduğu tespit edildi.

Emniyette verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf eden Eşref K.'nin, yanında kaldığı oğlunu, 11 yıl önce kızını kaçıran kişiyi öldürmediği için cinayeti kendi işlemek zorunda kaldığı ve cezaevine onun yüzünden girdiğini söyledi. Bu yüzden olğlunun koltukta uyurken önce başına keserle vurarak öldürdüğünü ve cesedi ortadan kaldırmak içinde yattığı yeri ateşe verdiğini söyledi.

Olay yeri inceleme ekipleri Eşref K.'nin olayda kullandığı keseri de evdeki aramada koltuğun altında bulduğu ve cani baba Eşref K.'nin polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Mustafa K'nin cesedi ise otopsi yapılması için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



