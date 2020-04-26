İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98759
ALTIN
387.552
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6209
EURO
7.5498

Cani baba, oğlunu önce çekiçle öldürdü sonra yakmak istedi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Eşref K. isimili bir baba oğlu Mustafa K.'yi koltukta uyuduğu sırada başına çekiçle vurarak öldürdü. cesedi ortadan kaldırmak isteyen cani baba yatağı ateşe verdi. Yakalanarak gözaltına alınan babanın ifadesi ise tüyler ürperticiydi.

26 Nisan 2020 Pazar 13:27
Cani baba, oğlunu önce çekiçle öldürdü sonra yakmak istedi

Denizli’nin Pamukkale ilçesi korkunç bir cinayet haberi ile sarsıldı. Sabah saat 06.00 sıralarında 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın sonucu ihbar üzerine olay yerine intikal itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası söndürüldü. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede korkunç bir dehşet evren bir cinayeti ortaya çıkardı.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak için eve girdiği sırada evde bir kişinin cesedini buldu. Cesedin incelemeye alınması sonrası ölen kişinin 47 yaşındaki Mustafa K. olduğu tespit edildi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemede, Mustafa K.'nin başına keserle vurularak öldürüldüğü belirlenmesinin hemen ardından Mustafa K.'nin yanında kalan babası 66 yaşındaki Eşref K. polis tarafından gözaltına alındı. Sorguya alınan Eşref K.'nin 11 yıl önce kızını kaçıran kişiyi öldürdüğü için cezaevine girdiği ve bir süre önce tahliye olduğu tespit edildi.

Cani baba, oğlunu önce çekiçle öldürdü sonra yakmak istedi

Emniyette verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf eden Eşref K.'nin, yanında kaldığı oğlunu, 11 yıl önce kızını kaçıran kişiyi öldürmediği için cinayeti kendi işlemek zorunda kaldığı ve cezaevine onun yüzünden girdiğini söyledi. Bu yüzden olğlunun koltukta uyurken önce başına keserle vurarak öldürdüğünü ve cesedi ortadan kaldırmak içinde yattığı yeri ateşe verdiğini söyledi.

Olay yeri inceleme ekipleri Eşref K.'nin olayda kullandığı keseri de evdeki aramada koltuğun altında bulduğu ve cani baba Eşref K.'nin polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Mustafa K'nin cesedi ise otopsi yapılması için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


 

Anahtar Kelimeler:
DenizliYangınCinayetPamukkaleCesetBaba Oğul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlık duyurdu! Tescil işlemleri 11 Mayıs'a kadar yapılmayacak
Bakanlık duyurdu! Tescil işlemleri 11 Mayıs'a kadar yapılmayacak
Sakarya!da feci traktör kazası!
Sakarya!da feci traktör kazası!
Şehit er Ahmet İnce'nin babası oğlunu son yolculuğuna sedyeyle uğurladı
Şehit er Ahmet İnce'nin babası oğlunu son yolculuğuna sedyeyle uğurladı
Üzerine kayıtlı Ferrasine rağmen 1000 lira sosyal yardım talep etti!
Üzerine kayıtlı Ferrasine rağmen 1000 lira sosyal yardım talep etti!
Bakanlık düğmeye bastı! Leyla ve babası için herşey hazır
Bakanlık düğmeye bastı! Leyla ve babası için herşey hazır
Mersin'de feci kaza! Biri çocuk 3 ölü
Mersin'de feci kaza! Biri çocuk 3 ölü

Popüler Haberler

2020 Bizim Toptanramazan erzak paketi içerik ve fiyatları
Günlük Burç Yorumları 27 Nisan 2020 Pazartesi
Normal araç satan oto galericiler ne kadar para kazanır?
Devlet ücretsiz hazine arazisi kiralama başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Miktarı Arttırıldı! Şartlı Doğum, Eşi Vefat Eden Yardımları Başvurusu Nasıl Yapılır?
2020 PYBS, İOKBS bursu ne kadardır? İOKBS bursu nasıl alınır? PYBS bursları ne zaman, ayın kaçında yatar ?
Evde tek kullanımlık önlük nasıl dikilir, Önlük yaparak ne kadar kazanılır?
ATV Nihat Hatipoğlu 2020 ramazan programlarından ne kadar para kazanıyor?
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey geri mi dönüyor mu? Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'da yeniden rol alıp oynayacak mı?
Survivor 2020 58. Bölüm tanıtım fragmanı 26 Nisan Pazar
Postaneler kapandı! Edevlet şifresini nasıl alırım?
2020 SGK toplu para iadesi nasıl alınır? SGK prim Ödemiş ancak emekli olamamış vatandaşlara toplu para ödemesi yapılacak
Arka Sokaklar Rıza Baba artık olmayacak mı? Rıza Baba diziye geri dönecek mi, ne zaman dönecek?
Berat Kandili mesajları - Mübarek berat kandili kutlama mesajları Kısa ve öz, resimli ve dualı Berat Kandili mesajları
Ziraat Bankası 8 farklı esnaf kredi paket başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası esnaf kredi şartları ve detayları
Kalk Gidelim Seyfettin Dal kimdir? Gerçek adı nedir? Ufuk Özkan hakkında bilgiler
Koronavirüs için maddi yardım yapan iş adamları ve zenginler
Elif dizisi bitti mi, neden bitti? Kanal 7 Elif dizisi yeni sezonda devam edecek mi, bitti mi?
Koronavirüs sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları yardımları yapan kurum ve kuruluşlar
Yunus Emre Akkor kimdir? ATV Yunus Emre Akkor ile İftara Ne Pişirsem sunucusu hakkında bilgiler
Netflix Mayıs 2020 yeni film ve dizileri neler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.