Cani eş! Evde tartıştığı eşini sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü

Ankara'da bir şahıs evde tartışığı eşini daha sonra sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü ve ardından intihara kalkıştı.

Cani eş! Evde tartıştığı eşini sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü
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Feci olay Ankara Sincan 'da sabah saatlerinde meydana geldi.

Veysel Tetik isimli bir vatandaş dün eşi ile henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışma yaşadı.Cani adam 10 yıllık eşi olan Selma Tetiği bu sabah market gitme bahanesiyle evden çıkardı.

Tartışmaya sokakta devam eden eşlerden Veysel Tetik tabancasını çekerek sokak ortasında acımasızca eşine doğru ateş etti.

AĞIR YARALANAN EŞ KURTARILAMADI

Boynundan vurulan Selma Tetik, ağır yaralandı. Talihsiz kadın,çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Tetik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

CANİ EŞ İNTİHARA KALKIŞTI

Veysel Tetik, olay yerine gelerek 'teslim ol' çağrısı yapan bekçilere, bir el ateş ederek kaçtı. Bekçilerin sokakta yaklaşık 100 metre kovaladığı Tetik, yakalanacağını anlaşınca bu sefer tabancayı kendi başına dayadı. Veysel Tetik, gelen polis ve bekçilerin ikna çalışması sonucu silahını bırakarak teslim oldu.

Daha sonra yakalana Veysel Tetik polis merkezine götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 14:45

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