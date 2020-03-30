Çankırı'da bir köye karantina nedeniyle giriş çıkışlar kapatıldı

Çankırı'da Şabanözü ilçesine bağlı, Valilik tarafından yapılan bir açıklamayla koronavirüs tedbirleri kapsamındaya alındı. 23 Mart tarihinde İstanbul'dan köye gelen aileden bir kişide yüksek ateş ve öksürük görülmesi üzerine karantina uygulaması na karar verildi.

Çankırı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Şabanözü Kamış köyüne, 23.03.2020 tarihinde İstanbul'dan bir aile gelmiştir. 29.03.2020 Pazar günü aileden bir kişi yüksek ateş ve öksürük şikâyeti nedeniyle başvurmuş ve aile 112 ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştır. ​Şabanözü Kamış köyü, bu aileye yapılan testler sonuçlanıncaya kadar giriş çıkışlara kapatılmıştır" ifadeleri kullanılırken aileye uygulanan testlerin sonuçları çıkana kadar köye giriş ve çıkışların yapılmayacağı söz konusu yerlerin Jandarmalar tarafından kontrol altına alındığı belirtildi.