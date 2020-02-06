Çankırı'da deprem! Ankara'da hissedildi!

Türkiye'de çeşitli noktalarda depremler gerçekleşmeye devam ediyor. Bugün akşam saatlerinde AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, merkezi Çankırı olmak üzere küçük çaplı bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 2.8 olarak paylaşılırken, etkilerinin Ankara'nın Çubuk ilçesinde de hissedildiği ifade edildi.

Merkezi Çankırı olarak belirlenen depremin büyüklüğü 2.8 olarak açıkkanırken, sarsıntıya ilişkin diğer detaylar henüz intenette yayınlanmış değil. Etkisi Ankara'ya kadar uzanan deprem hakkında detaylı verilerin önümüzdeki dakikalarda AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılması bekleniyor.