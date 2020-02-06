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Çankırı'da deprem! Ankara'da hissedildi!

AFAD'ın aktardığı verilere göre bugün akşam saatlerinde Çankırı'da deprem meydana geldi. Depremin etkisi Ankara'nın Çubuk ilçesinde de hissedildi.

06 Şubat 2020 Perşembe 23:59
Çankırı'da deprem! Ankara'da hissedildi!

Türkiye'de çeşitli noktalarda depremler gerçekleşmeye devam ediyor. Bugün akşam saatlerinde AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, merkezi Çankırı olmak üzere küçük çaplı bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 2.8 olarak paylaşılırken, etkilerinin Ankara'nın Çubuk ilçesinde de hissedildiği ifade edildi.

Deprem Araştırmaları Başladı

Merkezi Çankırı olarak belirlenen depremin büyüklüğü 2.8 olarak açıkkanırken, sarsıntıya ilişkin diğer detaylar henüz intenette yayınlanmış değil. Etkisi Ankara'ya kadar uzanan deprem hakkında detaylı verilerin önümüzdeki dakikalarda AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılması bekleniyor.

 

Son Güncelleme: 06.02.2020 23:59
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