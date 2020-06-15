Bingöl’de dün meydana gelen 5.7’lik depremin ardından bugün de 5.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden Erzurum, Diyarbakır, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Muş’ta da hissedildi.

Canlı yayında deprem paniği

Dün yaşanan depremde bir korucu hayatını kaybetti. Bölgeye giderek depremin izlerini aktaran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, canlı yayında 5.6 büyüklüğündeki depreme yakalandı. Yaşanan korku ve panik anları kameralara yansıdı.



