Bingöl'de dün meydana gelen depremin ardından bugün sabah saat 09.51'de 5,6 şiddetinde bir deprem daha oldu. Bölgeye giden CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalanarak o anları kaydetti.
15 Haziran 2020 Pazartesi 18:01
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Bingöl’de dün meydana gelen 5.7’lik depremin ardından bugün de 5.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden Erzurum, Diyarbakır, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Muş’ta da hissedildi.
Canlı yayında deprem paniği
Dün yaşanan depremde bir korucu hayatını kaybetti. Bölgeye giderek depremin izlerini aktaran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, canlı yayında 5.6 büyüklüğündeki depreme yakalandı. Yaşanan korku ve panik anları kameralara yansıdı.
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