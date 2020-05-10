Çarkıfelek yarışması sunucusu Emre Karayel neden gitti? Yeni sunucusu Onur Büyüktopçu kimdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma Çarkıfelek’te sunucu değişikliği yapılmasına karar verildi. 2018 yılından bu yana programın sunuculuğunu üstlenen Emre Karayel Çarkıfelek’ten ayrılma kararı aldı. Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programı sunucusu Çarkıfelek’in sunucu değişikliği doğrulanmıştır.

Çarkıfelek Emre Karayel’in yerine gelecek isim kim?

Onur Büyüktopçu kimdir?

Çarkıfelek sunuculuğunu üstlenen yeni isim Onu Büyüktopçu oldu. Bayıldı daha önce Yemekteyiz programının sunuculuğunu üstlenirken şimdilerde Çarkıfelek programına transfer oldu.

24 Nisan 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Büyüktopçu, İzmir’de yaşamıştır. Dil ve Tiyatro eğitimi alabilmek için İngiltere’ye giden Büyükopçu, ilk deneyimini ise 21 yaşında Lise Defteri dizisiyle yaşadı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 23:55