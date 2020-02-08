Çarşı ve Mahalle bekçilerinin icraat rakamları belli oldu

Ülkemizde son dönem içinde en çok konuşulan mesleklerden bir tanesi de çarşı ve mahalle bekçiliğidir. Aldığı maaşlar ile gündeme gelen bekçiler hakkındaki ayrıntılar gerek vatandaşlar gerekse bekçi olmak isteyenler tarafından merakla araştırılmaktadır. Bu yazımızda bekçiler ile ilgili olarak detaylı bilgilere yer vereceğiz.

2018 Senesinden Beri Çalışan Bekçilerin Şimdiye Kadarki Etkileri

Bekçiler özellikle asayiş anlamında oldukça büyük katkıda bulunmaktadırlar. Bekçiler hakkında öylesine bir meslek olduğu ile ilgili birtakım ön yargılar bulunmaktadır. Halbuki bekçilerin asayiş anlamında çalışmaya başladıkları 2018 senesinden bu zamana kadar çok büyük farklar ortaya koydukları görülmektedir.

Suç Oranlarına Etkileri

Türkiye’de 2018 senesinden bu zamana kadar bekçiler göreve başlamaları ardından suç oranlarında aşağıdaki istatistikler elde edilmiştir.

Hırsızlık olaylarında %15,4 düşüş,

Oto hırsızlığı olaylarında %36 düşüş,

Otodan hırsızlık olaylarında %30,2 düşüş,

Kapkaç olaylarında %20,1 düşüş,

İş yerinden hırsızlık oranlarında %11 düşüş,

Suçlu Yakalama Sayısı Oranlarına Etkileri

Bu bağlamda bekçilerin ciddi anlamda suç oranlarını azalttıkları görülmektedir.

Bekçilerin görev yapmaya başladıkları zamandan bu zamana kadar suçlu yakalama sayısı oranlarına olan etkileri aşağıdaki istatistiklerde belirtilmiştir.

31.207 şahıs GBT açısından kontrol edildi.

127.911 şahıs ile alakalı olarak adli açıdan resmi işlem yapıldı.

3.643 hırsızlık olayına, olay esnasında resmi olarak müdahale edildi ve suçlular bulundu.

1032 kayıp çocuk, bekçiler tarafından bulunarak ailelerine teslim edildi.

18 yaş üzerinde ki 3,154 şahıs kayıp olarak bulundu ve yine ailelerine teslim edildi.

58,168 şahıs aranması bulunan şahıs yakalandı ve haklarında gerekli adli işlemler gerçekleştirildi.

Uyuşturucu ve Diğer Adli Olaylara Etkileri

Bekçileri 2018 senesinden bu zamana kadar görev yapmaya başladıklarından itibaren uyuşturucu ve diğer adli olaylara olan etkileri de göz ardı edilememektedir. Elde edilen verilere göre bekçilerin uyuşturucu ve diğer adli olaylara olan etkileri aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır.

Bekçiler tarafından 2018 yılından bu yana 237,05 gram kokain, eroin ve esrar ele geçirildi. Bunların kimisi kullanıcılar, kimisi ise ticaretini yapanlar ile beraber ele geçirildi.

28,679 adet uyuşturucu etkili ya da yasal olmayan kırmızı reçeteli hap ele geçirildi.

20 adet uzun namlulu ruhsatsız ve yasal olmayan silah ele geçirildi.

1,999 adet ruhsatsız ve yasal olmayan tabanca elde edildi.

761 av tüfeği, 5 el yapımı patlayıcı, 6 el bombası yine bekçiler tarafından suça karışmadan elde edildi.

Bu istatistikler bağlamında çarşı ve mahalle bekçilerinin eskiye nazaran asayişi sağlamak adına oldukça önemli etkileri olduğu söylenebilmektedir.