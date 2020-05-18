Çatışmada yaralanan askerden 6 gün sonra acı haber geldi

Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan askerden 6 gün sonra acı haber geldi. Sözleşmeli Er Halil Çakır bu sabah şehit oldu.

Çatışmada yaralanan askerden 6 gün sonra acı haber geldi
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Hakkari Çukurca’da 12 Mayıs günü PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralı olarak kurtulan, Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır’dan acı haber geldi.

Çatışmadan sonra Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çakır, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam savaşını kaybederek şehit oldu. Acı haber, şehidin ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehir Er Halil Çakır, yarın Adana’da toprağa verilecek.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 15:43

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