Hakkari Çukurca’da 12 Mayıs günü PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralı olarak kurtulan, Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır’dan acı haber geldi.
Şehir Er Halil Çakır, yarın Adana’da toprağa verilecek.Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 15:43
Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan askerden 6 gün sonra acı haber geldi. Sözleşmeli Er Halil Çakır bu sabah şehit oldu.
Hakkari Çukurca’da 12 Mayıs günü PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralı olarak kurtulan, Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır’dan acı haber geldi.
Şehir Er Halil Çakır, yarın Adana’da toprağa verilecek.Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 15:43