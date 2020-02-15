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Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile İdlib meselesini görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov arasında gerçekleşen görüşme sonrasında Çavuşoğu, İdlib ve S-400'lerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

15 Şubat 2020 Cumartesi 19:37
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile İdlib meselesini görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih'te düzenlenen 56. Münih Güvenlik Konferansına katıldı. Burada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, toplantıyla ilgili detayları paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov´la faydalı bir görüşme yaptık. Pazartesi günü heyetlerimiz Moskova´da biraraya gelecek. Bu görüşmelerden sonra tekrar durum değerlendirmesi yapma konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya ilişkileri hakkında detaylara da yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı görüşme sonrasında ortak fikir içerisinde olduklarını vurgulayarak,  "Suriye'deki görüş ayrılıkları Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilememeli. İdlib'deki durum Rusya ile S-400 anlaşmasını etkilemeyecek" ifadelerini kullandı.

Rusya ile yapılacak olan görüşmeleri diplomasi yoluyla başarmak istediklerine dikkat çeken Çavuşoğlu mümkün olmadığı takdirde gerekli tedbirleri almak zorunda kalınacağını da bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
RusyaS400Mevlüt çavuşoğluIdlibSergey Lavrov
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