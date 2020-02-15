Çay paketlerine gizledikleri uyuşturucularla narkotik polisine yakalandılar

Kırıkkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek çalışmalara başladı. İhbar'da E.K. isimli bir kişinin yurt dışından kente uyuşturucu madde getireceğini öğrenen narkotik ekipleri yaptıkları çalışmalarla şüphelinin otomobilini tespit ettiler.
Şüpheli sıfatında olan otomobil sürücüsü E.K. ile yanındaki O.K, A.K. ve E.A. gözaltına alınarak sorgularının yapılması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sev edilen şüphelilerden E.K. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.