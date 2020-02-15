İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120151
ALTIN
308.107
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8982
EURO
6.5497

Çay paketlerine gizledikleri uyuşturucularla narkotik polisine yakalandılar

Kırıkkkale'de narkotik ekipleri aldıkları ihbar üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptılar. Aramada çay paketlerine gizlenmiş halde 392 gram esrar, 9 gram kokain, 39 gram skunk gele geçirildi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 17:12
Çay paketlerine gizledikleri uyuşturucularla narkotik polisine yakalandılar

Kırıkkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek çalışmalara başladı. İhbar'da E.K. isimli bir kişinin yurt dışından kente uyuşturucu madde getireceğini öğrenen narkotik ekipleri yaptıkları çalışmalarla şüphelinin otomobilini tespit ettiler.

E.K.'ya ait olduğu belirlenen otomobil ise merkeze bağlı Yahşihan ilçesinde durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramalarda ise şüpheli E.K.'ye ait çantanın içerisine bulunan çay paketleri içerisine gizlenmiş uyuşturuculara rastlandı. 392 gram esrar, 9 gram kokain, 39 gram skunk ele geçirildiği aramalar sonrasında ise araçta 2 adet te hassas terazi bulundu. 

Çay paketlerine gizledikleri uyuşturucularla narkotik polisine yakalandılar

Şüpheli sıfatında olan otomobil sürücüsü E.K. ile yanındaki O.K, A.K. ve E.A. gözaltına alınarak sorgularının yapılması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sev edilen şüphelilerden E.K. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
NarkotikKırıkkaleUyuşturucuÇay Paketi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşi sevgililer günü çiçeğini kabul etmedi diye intihara kalkıştı
Eşi sevgililer günü çiçeğini kabul etmedi diye intihara kalkıştı
Pegasus uçağının kaptan pilotunun ifadesi alındı
Pegasus uçağının kaptan pilotunun ifadesi alındı
Kayak meraklıları Kartepe'ye akın etti, yollarda uzun kuyruklar oluştu
Kayak meraklıları Kartepe'ye akın etti, yollarda uzun kuyruklar oluştu
Neslican Tay anısına Beşiktaş'ta anıt hazırlığı
Neslican Tay anısına Beşiktaş'ta anıt hazırlığı
İSKİ'den önemli duyuru! 18 Şubat'ta İstanbul'un hangi ilçelerine 24 saat su verilmeyecek?
İSKİ'den önemli duyuru! 18 Şubat'ta İstanbul'un hangi ilçelerine 24 saat su verilmeyecek?
Şanlıurfa’da CHP kongresinde yumruklar havada uçuştu
Şanlıurfa’da CHP kongresinde yumruklar havada uçuştu

Popüler Haberler

Şartları sağlayan yaşlılar için her ay 672 lira 65 yaş aylığı aylığı
Toki Sosyal konut kura sonucu ve ödeme planı sorgulaması nasıl yapılır?
TOKİ 2020 Sosyal konut kura sonuçları ne zaman belli olacak? TOKİ 2020 çekiliş tarihi belli oldu mu?
Kaan Yıldırım ve Hadise aşk yaşıyor mu?
Rüyada acve hurması görmek ne demektir? Rüyada hurma görmenin tabiri ve anlamı
Merkez Bankası Şubat 2020 PPK toplantısı ne zaman yapılacak? Merkez Bankası faizleri indirecek mi?
O Ses Türkiye finale kalan isimler kimler oldu? O Ses Türkiye 2020 şampiyonu kim olacak? İşte yarı finalistler
Tutunamayanlar Keloğlan kimdir? Gerçek adı nedir? Atakan Özyurt hakkında bilgiler
Migros market indirimleri 13-26 Şubat 2020 migroskop indirimli ürünler broşürü
Gel Dese Aşk dizisi 1. fragman yayınlandı
Mert Öcal Kimdir? 2020 Survivor Ünlüler Yarışmacısı Mert Öcal dizileri ve filmleri
PTT Kargo takip ve barkod sorgulama - PTT kargo takip no ile PTT Yurt İçi ve Yurt Dışı kargo sorgulama
Yeni Hayat dizisi Nevin kimdir? Gerçek adı nedir? Nilperi Şahinkaya hakkında bilgiler
2020 Bankaların EFT ve Havale işlem üccretlerine indirim geldi
Maddi yardım yapan vakıflar, yardım kurum ve kuruluşları
İŞKUR ile KPSS şartı olmadan 13 SYDV ve 53 il-ilçe belediyesi 670 personel alımı yapacak!
Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Tarih değişti!
Hizmetçiler Ela kimdir? Gerçek adı nedir? Deniz Baysal Yurtçu hakkında bilgiler
O Ses Türkiye finali ne zaman yapılacak? O Ses Türkiye’de şampiyon ne ödül kazanacak? Final ödülü ne?
Survivor Panorma programı ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman Balgay kimdir? Gerçek adı nedir? Yurdaer Okur hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.