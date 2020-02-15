Çay paketlerine gizledikleri uyuşturucularla narkotik polisine yakalandılar

Kırıkkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek çalışmalara başladı. İhbar'da E.K. isimli bir kişinin yurt dışından kente uyuşturucu madde getireceğini öğrenen narkotik ekipleri yaptıkları çalışmalarla şüphelinin otomobilini tespit ettiler.

E.K.'ya ait olduğu belirlenen otomobil ise merkeze bağlı Yahşihan ilçesinde durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramalarda ise şüpheli E.K.'ye ait çantanın içerisine bulunan çay paketleri içerisine gizlenmiş uyuşturuculara rastlandı. 392 gram esrar, 9 gram kokain, 39 gram skunk ele geçirildiği aramalar sonrasında ise araçta 2 adet te hassas terazi bulundu.

Şüpheli sıfatında olan otomobil sürücüsü E.K. ile yanındaki O.K, A.K. ve E.A. gözaltına alınarak sorgularının yapılması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sev edilen şüphelilerden E.K. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.