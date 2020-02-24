ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı başladı, ÇAYKUR işçi alımı şartları nedir? Nasıl başvuru yapılır?

ÇAYKUR, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, 2020 yılı için yeni açılacak olan Fındıklı Fabrikası ve diğer eksik olan bazı işletmelere mevsimlik işçi alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağı açıklaması ile birlikte alımların Rize, Trabzon ve Artvin İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikaları; 2020 yılında üretime açılacak olan Sümer (Rize Fındıklı İlçesi) çay fabrikasının işçi ihtiyaçlarının karşılanması için gerçekleşeceği bildirildi. Açıklamada ayrıca "Noter kurası ile 760 geçici beden işçisi alınacaktır” denildi.

Son başvuru tarihi 28 Şubat olarak belirtildiği açıklamada “İşe girmek isteyen işçi adayları 24.02.2020 – 28.02.2020 tarihileri arası 5 işgününde ikamet etikleri İlin İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla veya Çalışma ve İş Kurumunun www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir. İşçi adayları ikamet ettikleri İlin İşkur İl Müdürlüklerine bildirilen işyerlerimizden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır. İş başvurusu yapan işçi adayları için düzenlenen işe gönderme belgesini alacaklardır” ifadeleri kullanılırken birden çok işyeri için başvuruda bulunanların yaptıkları başvurularının geçersiz sayılacağı belirtildi.

ÇAYKUR, işçi alımları çerçecesinde engelli ve hükümlü işçi alacağını da duyurmasının ardındanyapılacak olan söz konusu alımların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri aracılığı ile işe alınacağını bildirdi. Engelli işçi alımı ile ilgili yapılan açıklamada ise, “4857 sayılı İş Kanununun 30'uncu maddesi gereğince çalıştırılması gereken Engelli ve Eski Hükümlü işçi kontenjanlarımızdaki noksanlığın tamamlanması için Rize İline bağlı işyerlerimiz için Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğüne 35 Engelli 17 Eski Hükümlü, Trabzon İline bağlı işyerlerimiz için Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğüne 9 Engelli 3 Eski Hükümlü, Artvin İline bağlı işyerlerimiz için Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğüne 3 Engelli 2 Eski Hükümlü, Giresun İline bağlı işyerlerimiz için Tirebolu Çay Fabrikası Müdürlüğüne 1 Eski Hükümlü olmak üzere, toplam 47 Engelli 23 Eski Hükümlü geçici işçi noter kurası ile işe alınacaktır." denildi.

İşe başvurusu yapan işçilerin alımları noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecek olup kura çekimi Rize ve Giresun İli için 17 Mart 2020 Salı günü saat 10.00'da Rize /Kalkandere Polis Meslek Yüksekokulu salonunda, Trabzon İli için 18 Mart 2020 Çarşamba saat 13.00'de Trabzon/Of kapalı spor salonunda, Artvin İli için 19 Mart 2020 Perşembe günü saat 13.00'de Artvin/Hopa kapalı spor salonunda gerçekleştirileceği aktarıldı.

1- 18- 50 yaş aralığında,

2- Erkek,

3- En az İlkokul mezunu,

4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme

