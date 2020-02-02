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Çektiği yıldırım fotoğrafını görenler hayrete düştü

Aksaray'da yaşayan fotoğraf tutkunu uzman doktor Oğuz Yıldırım'ın evinin balkonundan çektiği yıldırım fotoğrafı görenleri hayrete düşürdü.

02 Şubat 2020 Pazar 23:18
Çektiği yıldırım fotoğrafını görenler hayrete düştü

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve aynı zamanda fotoğrafçılıkla da uğraşan uzman doktor Oğuz Yıldırım'ın 6 ay önce evinin balkonundan çektiği yıldırım fotoğeafını görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler.

tam bir fotoğraf tutkunu olan ve işinden arta kalan zamanlarda bol bol fotoğraf çeken Yıldırım, yağmur yağdığı bir zamanda düşen yıldırımı fotoğrafladı. Daha sonra fotoğrafta yıldırımın çizgilerinden adeta Türkiye haritasının oluşmuş olduğunu gördü.

Çektiği yıldırım fotoğrafını görenler hayrete düştü

Çektiği fotoğrafı ilk gördüğünde kendisinin de çok şaşırdığını söyleyen doktor Oğuz Yıldırım, "4 yıldır Aksaray’da yaşıyorum ve amatör olarak da fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Özellikle yıldırım fotoğrafları çekmeyi çok seviyorum.  Yaklaşık 6 ay önce evimin balkonunda 4’üncü katta tripod ile yine akşamüstü yıldırım fotoğrafı çekiyordum.   60- 70 kare fotoğraf çektim. Yıldırımlar o gün yatay şekilde bir hayli yoğundu. Çektiğim bir yıldırım fotoğrafında net bir şekilde Türkiye haritasının belirdiğini fark ettik. Bu hemen yakınlarımla paylaştım. Çok güzel tepkiler aldım. Gerçekten Türkiye haritasına yıldırım şekli bire bir uyuyor. Yakın zamanda bir aile dostumla görüştüğümde bunu geniş kitlelerle paylaşmam gerektiğini söyledi." diye konuştu.

Çektiği yıldırım fotoğrafını görenler hayrete düştü

Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştığı zaman arkadaşlarının hayrete düştüğünü gördüğünü belirten Dr. Yıldırım, açıklamasında "Başta inanmayanlar oldu. Gerçek olamaz, dediler. Sonuçta tek kare 15 saniyede çekilmiş bir fotoğraftı. Bu 15 saniye içinde oluşan bir yıldırımın fotoğrafıydı. Şu anda en sevdiğim fotoğrafım ve bu fotoğrafı ömrüm boyunca saklayacağım. Burada oluşan şekil Türkiye haritası bizi en mutlu eden kare çıktı buna çok sevindik.  Tamamen tesadüfen oluşan bir olay. O gün 70 kare fotoğraf için 2 saat ayırmıştım." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 02.02.2020 23:19
Anahtar Kelimeler:
AksarayYıldırımTürkiye Haritası
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