Celal Şengör yorgunluğa dayanamadı canlı yayında uyudu kaldı!
Prof. Dr Celal Şengör ,Prof. Dr. İlber Ortaylı ile katıldığı habertürk kanalında yayınlanan tek tek programında yayın sırasında uyudu kaldı.
08 Nisan 2020 Çarşamba 22:20
Gazeteci Fatih Altaylı Habertürk'te yayınlanan Teke Tek Özel programına Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör tarihteki salgınları konuşmak için konuk olarak katıldı.
Tarihteki salgınların nasıl yayıldığı konusunda değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın uzun süre konuşmasından sıkılan Celal Şengör'ün yayın sırasında uyuması olay oldu.
Şengör'ün gözlerinin kapanması üzerine Fatih Altaylı araya girerek "İlber Abi bir nokta koysan, Celal uyuyacak şimdi" ifadelerini kullandı.İlber Ortaylı'nın "Evet, ben keseyim isterseniz çünkü çok uzadı" şeklinde konuşmasının ardından Celal Şengör, "Hocam siz konuşun ben sizi ilgiyle dinliyorum" dedi. Bu dialog sırasında Fatih Altaylı'nın gülümsemesi kameralara yansıdı.
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