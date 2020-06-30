İstanbul 27°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
116444
ALTIN
390.461
DOLAR
6.8484
STERLİN
8.4242
EURO
7.6846
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

Cem Yılmaz’ın sevilen filmi Karakomik Filmler 2 Netflix’teki yerini aldı!

Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz’ın sevilen filmi Karakomik Filmler 2, milyonlarca kullanıcıya sahip dijital medya platformu Netflix’teki yerini aldı! Kullanıcılar filme kısa süre içinde büyük ilgi gösterdi…

30 Haziran 2020 Salı 03:35
Cem Yılmaz’ın sevilen filmi Karakomik Filmler 2 Netflix’teki yerini aldı!
Takip Et:

Üniversite sınavının ilk aşamasının gerçekleştirildiği bugün içerisinde koronavirüs salgını kapsamında yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Saat 15.00’a kadar devam edecek olan sokağa çıkma kapsamında izleyicilerin evde vakit geçirmesini sağlayacak bir adım da Netflix’ten geldi.


Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz’ın sevilen filmlerinden biri olan Karakomik Filmler 2 Netflix platformu üzerinde kullanıcıları ile buluştu. Bu Haziran ayı içerikleri arasında yer Karakomik Filmler 2 sinemada yayınlandığı dönemde de oldukça geniş bir izleyici kitlesi tarafından izlenmişti.

Karakomik Filmler 2’de İki Farklı Yapım Bulunuyor!

Karakomik Filmler 2’yi diğer filmlerden ayıran en önemli özelliği ise film içinde iki farklı yapım yer alıyor. Yaklaşık 1’er saat uzunluğundaki iki filmden ilki ‘‘Deli’’ ve ikincisi ise ‘‘Emanet’’ olarak görülüyor. Deli filminde en büyük hayali sevdiği kızın karşısında oturmak olan bir taksicinin gece mesaisinde yaşadıkları anlatılıyor ve film 54 dakika olarak izleniyor. Emanet filminde ise yetenek yarışmalarına katılarak ünlü olmaya çalışan bir dansçının hikayesi anlatılıyor ve 1 saat 2 dakika olarak izleniyor.


Son Güncelleme: 30.06.2020 03:35
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
99 Depremi öncesinde görülen yılanlar görüntülendi
99 Depremi öncesinde görülen yılanlar görüntülendi
TV8 ekranlarında yayınlanan Lezzet Düşkünleri programında yayın günü değişikliği!
TV8 ekranlarında yayınlanan Lezzet Düşkünleri programında yayın günü değişikliği!
Son Dakika! Batman'da Alışveriş Merkezinde Yangın Çıktı!
Son Dakika! Batman'da Alışveriş Merkezinde Yangın Çıktı!
YKS sınavına yetişemeyen öğrencileri motorlu polis ekipleri yetiştirdi
YKS sınavına yetişemeyen öğrencileri motorlu polis ekipleri yetiştirdi
İznik Gölünde su yılanları korkuttu!
İznik Gölünde su yılanları korkuttu!
YKS'den sonra yasak kalktı İstanbul'da trafik yoğunlu arttı!
YKS'den sonra yasak kalktı İstanbul'da trafik yoğunlu arttı!

Popüler Haberler

Hakan Çalhanoğlu kimdir?
26 Haziran Bim Aktüel Ürünler Kataloğu
Camiler Cemaatle Namaz kılmaya açılacak!
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Leicester City-Brigton hangi kanalda
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
2020 Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik parası nereye nasıl yatırılır?
BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran 2020
Pandemi Yardımı son başvuru tarihi ne zaman, son başvuru tarihi belli oldu mu? 1000 TL sosyal yardım parası son başvuru tarihi
Döviz bürolarının çalışma saatleri, mesai saatleri, açılış kapanış saatleri, çalışma günleri
Günlük Burç Yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.