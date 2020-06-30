Cem Yılmaz’ın sevilen filmi Karakomik Filmler 2 Netflix’teki yerini aldı!

Üniversite sınavının ilk aşamasının gerçekleştirildiği bugün içerisinde koronavirüs salgını kapsamında yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Saat 15.00’a kadar devam edecek olan sokağa çıkma kapsamında izleyicilerin evde vakit geçirmesini sağlayacak bir adım da Netflix’ten geldi.

Karakomik Filmler 2’de İki Farklı Yapım Bulunuyor!

Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz’ın sevilen filmlerinden biri olan Karakomik Filmler 2 Netflix platformu üzerinde kullanıcıları ile buluştu. Bu Haziran ayı içerikleri arasında yer Karakomik Filmler 2 sinemada yayınlandığı dönemde de oldukça geniş bir izleyici kitlesi tarafından izlenmişti.

Karakomik Filmler 2’yi diğer filmlerden ayıran en önemli özelliği ise film içinde iki farklı yapım yer alıyor. Yaklaşık 1’er saat uzunluğundaki iki filmden ilki ‘‘Deli’’ ve ikincisi ise ‘‘Emanet’’ olarak görülüyor. Deli filminde en büyük hayali sevdiği kızın karşısında oturmak olan bir taksicinin gece mesaisinde yaşadıkları anlatılıyor ve film 54 dakika olarak izleniyor. Emanet filminde ise yetenek yarışmalarına katılarak ünlü olmaya çalışan bir dansçının hikayesi anlatılıyor ve 1 saat 2 dakika olarak izleniyor.