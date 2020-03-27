Cemaatle kılınmasına ara verilen Cuma namazı sadece Beştepe Camisi'nde kılındı

Türkiye'de koronavirüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı 16 Mart tarihinde camilerde cemaatle namaz kılınmasına bir süre ara verildiğini açıklamıştı. Alınan bu karar ve yasak sonrasında bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Beştepe Millet Camisi'nde, din görevlilerinden oluşan cemaat cuma namazını saflar arasında sosyal mesafe bırakarak kıldılar. Namazı ise, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde yer alan Beştepe Millet Camii'nde kıldırdığı Cuma namazı öncesinde verdiği hutbede, giderek artan salgın tehlikesi sebebiyle ülke genelinde cuma namazlarının kılınamadığını hatırlatarak "İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumunun şiarlarından biri olan cuma namazı ibadetinin devam etmesi ve namaza gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına salgın tehlikesi bitinceye kadar Türkiye'de sadece bir yerde, şu an içinde bulunduğumuz Millet Camisi'nde Başkanlığımız tarafından belirlenen çok az sayıda cemaatimizle cuma namazı eda edilecektir." ifadelerini kullandı.

Hutbenin canlı olarak yayınlandığı namazda cemaatin koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için tavsiye edilen sosyal mesafeyi koruyarak saf tuttuğu görülürken Prof. Dr. Ali Erbaş, söylemine şöyle devam etti:

"Bizi zorluklar karşısında diri tutan en büyük gücümüz imanımızdır. İmanı bize lütfeden Rabbimiz, varlıkta ve yoklukta, bollukta ve darlıkta, farklı sıkıntılar karşısında nasıl davranacağımızı bize öğretmiştir. Akıp giden hayatın, acısıyla tatlısıyla bir imtihan olduğunu bize haber vermiştir. Bu imtihan karşısında kulluk şuuruna, tedbir ve sorumluluğa, sabır ve metanete, dua ve tevekküle sarılmamızı istemiştir.

Kendisi ve çevresindekiler hakkında sorumluluk bilinciyle davranmak, mümince bir tavrın gereği olduğuna işaret eden Erbaş, "Yeni tip koronavirüs ortaya çıktığı andan itibaren devletimiz, bizlerin sağlığını korumak için olanca gayretiyle çalışmaktadır. Bu süreçte her birimize de ayrı ayrı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Zira hepimiz hem kendi hayatımızı hem de sevdiklerimizin hayatını korumakla mükellefiz. Allah'ın en büyük nimetlerinden biri olan sağlığımızı muhafaza etmekle yükümlüyüz."

Diyanet İşleri Başkanlığı ise Cuma namazı öncesinde konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaparak açıklama şu ifadelere yer verdi:

- Giderek artan salgın tehlikesi sebebiyle maalesef bugün yine ülkemiz genelinde cuma namazları kılınmayacaktır.

- Ancak, İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumun şiarlarından biri olan bu ibadetin devam etmesi ve cuma namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına;

- Türkiye'de sadece Ankara'da Beştepe Millet Camii'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak Cuma Namazı eda edilecektir.

- Milletimiz bugün, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın irad edeceği hutbeyi televizyonları aracılığıyla dinleyebileceklerdir.



