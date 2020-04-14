Cenazeye giden 15 kişiye koronavirüsü bulaştı

Kanser hastalığını yenemeyerek vefat eden ve cenazesi İzmir'den Mardin'in Eymirli köyüne götürülerek orada defnedilen Melahat Kılıç'ın cenazesi sonrası taziyeye gelen vatandaşlardan 15 kişide koronavirüsü tespit edildi. Çadır yasak olduğu için taziyeleri evde kabul eden ailenin yanına gelerek sosyal mesafe ve izolasyona uyulmadığı olay Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana geldi.

Yaklaşık 2 bin nüfuslu köyde, cenaze için taziyeye giden 15 kişinin daha sonra koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine Kovid-19 testi yapıılması ve test sonuçlarının da pozitif çıkması sonucu Eymirli Köyü karantinaya alındı.

Eymirli Köyü Muhtarı Feyat Sincaroğlu konulya ilgili yaptığı açıklamasında "İzmir’de yaşayan amcamızın oğlunun eşi Melahat Kılıç 8 ay önce kansere yakalanmıştı. Kemoterapi gören Melahat Hanım vefat etti. Ailesi cenazeyi defnetmek için köye getirdi. Cenazede bir araya gelindi. Taziye çadırları yasak olduğu için aile içerisinde eve başsağlığına gidildi. Çevre illerden sadece telefon açıldı. Kimden kaynaklandığını bilmiyoruz” diye konuştu.

Cenaze sahiplerinden bir kişinde koronavirüse yakalananlar arasında yer aldığını söyleyen muhtar Sincaroğlu vakaların gribe benzediği için ciddiye alınmadığını belirtti ve açıklamasına şöyle devam etti:

"1 haftayı evde geçirdim. Durumu ciddiye almadım. Ağrı ilk önce belimden başladı. Daha sonra tat alamamaya başladım. Boğazlarımda kuruluk vardı ve ne kadar su içsem de damağım ıslanmadı. Ağrı mideme indi. Ardından başımda başlayan ağrı dayanılmaz hale geldi. Kardeşlerim hemen ambulans çağırdı. Tahlillerim pozitif çıktı. Hastanede 6 gün kaldım. Önceki gün taburcu edildim. Şu an iyiyim sadece halsizlik var. Hastanede çok güzel ilgilendiler. Kardeşlerim benden önce hastaneye giderek test yaptırmışlardı. Onların da testi pozitif çıktı. Erken tanı konduğu için tedavileri daha kısa sürdü.”

Eymirli köüyünde daha önce koronavirüs vakasına rastlanmadığını söyleyen AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, ise virüsün İzmir'den geldiğini öne sürerek durum ile ilgili yapığı açıklamasında "İzmir’den gelen cenaze sahiplerinin, oradan aldıkları virüsü cenazeye katılan ve taziyede bulunan kişilere bulaştırdığı düşünülüyor. Aynı aileden 15 kişide koronavirüs çıktı. Köyde koronavirüs çıkmasıyla birlikte bölge karantinaya alındı” ifadelerini kullandı.