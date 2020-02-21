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Ceren Damar'ın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Ceren Damar cinayetiyle ilgili görülen davada katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılırken mahkeme cezada indirim uygulamadı.

21 Şubat 2020 Cuma 16:05
Ceren Damar'ın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olan Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesinde bulunan odasında Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmüştü. Sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından önce tabancayla vurulan Ceren Damar daha sonra 17 yerinden bıçaklanmıştı.

Olayın hemen ardından yakalanarak tutuklanan Hasan İsmail Hikmet ise 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlamalarından hakkında dava açılmıştı. O günden beri tutuklu olarak yargılanan katil zanlısı bugün hakim karşısına çıktı. Yargılandığı davanın 4. duruşmasına katılan sanık hakkında gerçekleştirilen dava sonucunda ise mahkeme heyeti sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezasına hükmetti. Sanık, Hasan İsmail Hikmet hakkında verilen cezada ise indirim yapılmadı.

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