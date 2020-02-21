Ceren Damar'ın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olanŞenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesinde bulunan odasındatarafından öldürülmüştü. Sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından önce tabancayla vurulan Ceren Damar daha sonra 17 yerinden bıçaklanmıştı.

Olayın hemen ardından yakalanarak tutuklanan Hasan İsmail Hikmet ise 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlamalarından hakkında dava açılmıştı. O günden beri tutuklu olarak yargılanan katil zanlısı bugün hakim karşısına çıktı. Yargılandığı davanın 4. duruşmasına katılan sanık hakkında gerçekleştirilen dava sonucunda ise mahkeme heyeti sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezasına hükmetti. Sanık, Hasan İsmail Hikmet hakkında verilen cezada ise indirim yapılmadı.