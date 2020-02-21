Olayın hemen ardından yakalanarak tutuklanan Hasan İsmail Hikmet ise 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlamalarından hakkında dava açılmıştı. O günden beri tutuklu olarak yargılanan katil zanlısı bugün hakim karşısına çıktı. Yargılandığı davanın 4. duruşmasına katılan sanık hakkında gerçekleştirilen dava sonucunda ise mahkeme heyeti sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezasına hükmetti. Sanık, Hasan İsmail Hikmet hakkında verilen cezada ise indirim yapılmadı.
Ceren Damar'ın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Ceren Damar cinayetiyle ilgili görülen davada katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılırken mahkeme cezada indirim uygulamadı.
21 Şubat 2020 Cuma 16:05