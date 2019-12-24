Ceren'in katili Özgür Arduç'a aklı başında raporu!

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i takip ettikten sonra evinin önünde bıçaklayarak genç kzıın ölümüne neden olan katil zanlısı Özgür Arduç, yakalanarak gözaltına alındıktan sonra “Canavarca hisle kasten öldürme” ve iki kez de “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs” suçlarından hakkında dava açılmıştı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in hunharca katledilmesinden sonra hakkında açılan davalar sebebiyle mahkemeye çıkarılan zanlı bugün tutuklu olarak bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından talep edilen akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için güvenlik önlemleri içerisinde hastane binasına sokulan Özgür Arduç'a yapılan muayene sonrası Doktorlar, Arduç'a, 'Akıl sağlığı tam' raporu verdi.

Heyete girdikten sonra verilen cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapora istinaden katil zanlısı Arduç 20 Ocak 2020'de tekrar hakim karşısına çıkacak.