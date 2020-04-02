Cerrahpaşa tıp fakültesine korona virüs darbesi! Prof. Dr. Feriha Öz korona sebebiyle hayatını kaybetti

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs sebebiyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

Üzücü haberi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen sosyal medya hesabında duyurdu.

Bizlerin ve binlerce meslektaşımızın yetişmesinde çok büyük katkıları olan, onbinlerce kritik hastanın tanısını koyan Sevgili hocamız Prof.Dr.Feriha Öz’ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.Hocamızın mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/8Wy2h8Lbt9 — M.Sait Gönen (@drsgonen) April 2, 2020

PROF. DR. FERİHA ÖZ KİMDİR?

Dr. Feriha Öz 1933 yılında Kadıköy’de dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Çamlıca Kız Lisesi’nde tamamlayarak 1951 yılında Fen Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Tıp Fakültesine kayıt oldu ve 1957 yılında doktor unvanını aldı. Fakülteden mezuniyetinin ardından Yozgat’ın Aktağ madeni kazasında sağlık merkezi doktoru olarak çalıştı, İstanbul Üniversitesi Patolojik Anatomi Kürsüsüne asistan olarak atandı.

1962 yılında Uzman olan Dr. Feriha Öz 1963-1972 yılları arasında Cerrahpaşa-Cerrahi kliniğinde patolog olarak görev yaptı. 2 çocuk annesi olan Feriha Öz aynı zamanda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büge Öz'ün kayınvalidesiydi.