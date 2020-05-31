Cesedi kıyafetlerinden tanıdı, Feryadı ise yürekleri burktu!

Antalya'ya bağlı Kepez ilçesinde bunda yaklaşık 6 gündür önce kaybolan 25 yaşındaki İrfan Z. isimli bir genç boş bir arazide ağaca asılmış halde bulundu. Güneş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, genci o ağaçta asılı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken polis, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimlik tespitine başvurdu. Kayıp başvurularını da inceleyen polis şahsın 6 gün önce kardeşi tarafındanbaşvurusunda bulunulduğu öğrenilen İrfan Z. olduğu belirlendi.

O sırada olay yerine, İrfan Z.'nin yengesi olduğunu söyleyen bir kadın geldi. Ağaçta asılı halde duran İrfan Z.'yi elbiselerinden tanıyan yengesi gözyaşlarına boğulurken genç kadın polis tarafından zor sakinleştirildi. Kadının kürtçe 'oy annem' feryatları orada bulunanları yüreklerini burkarken çevrede bulunanlar polisin uyarılarına rağmen o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Yapılan araştırmalar sonucunda ise İrfan Z.'nin Antalya'ya çalışmaya geldiği, 6 gün önce evden çıktığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Kardeşinin kayıp ilanı verdiği İrfan Z.'nin cansız bedeni savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis, ölümün intihar olabileceği değerlendirmesi üzerinde duruyor.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020, 19:48