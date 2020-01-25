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Çevre Bakanı Kurum'dan deprem bilançosu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında yıkılan bina bilançosunu açıkladı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 23:42
Çevre Bakanı Kurum'dan deprem bilançosu

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından ekipler tarafından enkaz kaldırma ve arama- kurtarma çalışmaları devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir açıklamada bulundu.

Meydana gelen yıkıcı depremin ardında Elazığ ve Malatya'da yıkılan binalar ile ilgili konuşan Kurumi deprem bilançosunu açıkladı. Kurum kartıldığı canlı yayında, Elazığ'da ve Malatya'da 73 binanın yıkıldığını bildirdi.

Bakan Kurum, afet bölgeleri ile ilgili yaptığı konuşmada, "Elazığ merkez ve Sivrice’de 19 bina yıkık, 107 bina ağır hasarlı, 37 bina orta hasarlı, 171 binada az hasar tespiti yaptık. Malatya Doğanyol ve Pütürge’de 25 yıkık, 29 metruk yıkık, ağır hasarlı 418, orta hasarlı 4, bir de adliye hasarlı, az hasarlı 199 bina tespitlerini yaptık." ifadelerini kullandı.
 

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