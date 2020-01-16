Çevre Bakanlığı, TOKİ 100 bin sosyal konutların kura çekim tarihini açıkladı! TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan 100 bin sosyal konut projesi ile ilgili başvurular dün mesai bitiminde sona erdi. 16 Aralık 2019 tarihinde başlayan başvurulara bu güne kadar 1 milyon 137 bin 982 kişinin başvuru yaptığı belirtildi.

TOKİ'nin yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konutlar ile ilgili kura yapılacak tarih hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Bakanlık, yaptığı açıklamada konut çekilişlerinin Şubat ayı içerisinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Çekilişte hak sahibi olacak olan vatandaşlara Türkiye genelindeki proje kapsamında konut finansmanında kamu ve katılım bankaları tarafından destek sağlanırken vatandaşlar kira öder gibi 240 ay sabit taksitle ev sahibi olabilecekler.