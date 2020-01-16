Çevre Bakanlığı, TOKİ 100 bin sosyal konutların kura çekim tarihini açıkladı! TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan 100 bin sosyal konut projesi ile ilgili başvurular dün mesai bitiminde sona erdi. 16 Aralık 2019 tarihinde başlayan başvurulara bu güne kadar 1 milyon 137 bin 982 kişinin başvuru yaptığı belirtildi.
Bakanlık, yaptığı açıklamada konut çekilişlerinin Şubat ayı içerisinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Çekilişte hak sahibi olacak olan vatandaşlara Türkiye genelindeki proje kapsamında konut finansmanında kamu ve katılım bankaları tarafından destek sağlanırken vatandaşlar kira öder gibi 240 ay sabit taksitle ev sahibi olabilecekler.