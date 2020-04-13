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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yeni korona virüs genelgesi

Korona virüs ile mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan denize kıyısı olan şehirler için yeni genelge.

13 Nisan 2020 Pazartesi 15:01
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yeni korona virüs genelgesi

Korona virüs ile mücadele kapsamında bakanlıklardan yeni genelgeler gelmeye ve yeni önlemler açıklanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan denize kıyısı olan 28 il için yeni genelge yayımlandı.

Genelgeye göre, yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak. Kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Genelge ile ilgili açıklamayı twitter hesabı üzeriden yaptı.

Bakan Kurum,yapmış olduğu açıklamada;

"Denize kıyısı olan 28 ilimize gönderdiğimiz genelgeyle; yurtdışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere ise sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak." dedi

Son Güncelleme: 13.04.2020 15:07
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Çevre Ve Şehircilik BakanlığDenize Kıyısı Olan 28 Il
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