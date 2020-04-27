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Çevresini koronaya karşı uyardı ama kendisi koruyamadı!

Tekirdağ'da esnaflık yapan Engin Dağ, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Engin Dağ'ın ölmeden önce çevresindekileri sosyal medyada paylaştığı bir videoyla uyardığı ve salgına karşı dikkat etmelerini istediği öğrenildi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 23:26
Çevresini koronaya karşı uyardı ama kendisi koruyamadı!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan ve ilçede lokanta işleten 39 yaşındaki Engin Dağ, 1 ay önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düşerek hayatını kaybetti. Dağ'ın ölümünden sonra hastanede tedavi gördüğü sırada bir video çekerek sosyal medya hesabından paylaştığı ve vatandaşlara bu salgına karşı çok dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Çevresini koronaya karşı uyardı ama kendisi koruyamadı!

Koronavirüsüne yenik düşen Engin Dağ'ın hastanede odasından çekerek 15 Nisan günü sosyal medya hesabından paylaştığı videoda hastalığa karşı herkesi dikkatli olmaya çağırdığı ve "Değerli dostlar, ben koronavirüs denen illete yakalandım. O kadar kendimi kollamama rağmen gözle görülmeyen, elle tutulmayan lanet bir şey. Hiç bu işin şakası yoktur. Lütfen herkes dikkat etsin, evinden çıkmasın. Çekilecek gibi değil. Gerçekten çok kötü bir şey. Ben o kadar kolladığım halde, yakalandım buna. Çok kötü bir şey. en kendimi o kadar kollamama rağmen buna yakalandım. Lütfen dikkat edin, çok kötü bir şey. Allah’ın izniyle atlatacağım. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Bir çok seveni olan Engin Dağ ölümüyle sevenlerini yasa boğarken cenazesi koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, Çerkezköy İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.


 

Anahtar Kelimeler:
EsnafVideoKoronavirüsüTekirdağçerkezköyEngin Dağ
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