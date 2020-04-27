Ceza'dan 5 dakika ile kaçamadı

Dün gece saat 00.00'dan itibaren Türkiye'de 31 ilimizdeki sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.Valiliklerin açıkladıkları verilere göre kısıtlama yasağının olduğu illerimizde bu süre zarfında bir çok vatandaş ve işyerlerine idari para cezaları kesildi.
İzmir Valiliği de bu illlerimizden,İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı jandarma ekipleri şehrin hemen her noktasında 4 gün boyunca denetimlerini sürdürdü. İzmirde büyük çoğunlukla yasağa uyulduğu gözlenirken, bazı vatandaşların kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından araçlarıyla birlikte yola çıktığı görüldü.
POLİSLER DURDURDU
Bu arada sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasına 5 dakika kala bir sürücü otomobili ile dışarıya çıktı. Polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları vatandaşa, sokağa çıkma kısıtlamasınan bitimine 5 dakika kaldığıbelirtilerek, kural ihlali nedeniyle 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.