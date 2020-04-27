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Ceza'dan 5 dakika ile kaçamadı

Dün gece saat 00.00'dan sonra 31 ildeki 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi.Valiliklerin açıkladığı bilançoya göre bir çok ilimizde bir çok vatandaş 4 günlük süre zarfında kurallara uymadığı için idari para cezalarına çarptırıldı.İzmir'de ise ilginç bir olay yaşandı, kısıtlamanın sona remesine 5 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşa ise ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı

27 Nisan 2020 Pazartesi 09:13
Ceza'dan 5 dakika ile kaçamadı

Dün gece saat 00.00'dan itibaren Türkiye'de 31 ilimizdeki sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.Valiliklerin açıkladıkları verilere göre kısıtlama yasağının olduğu illerimizde bu süre zarfında bir çok vatandaş ve işyerlerine idari para cezaları kesildi.

İzmir Valiliği de bu illlerimizden,İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı jandarma ekipleri şehrin hemen her noktasında 4 gün boyunca denetimlerini sürdürdü. İzmirde büyük çoğunlukla yasağa uyulduğu gözlenirken, bazı vatandaşların kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından araçlarıyla birlikte yola çıktığı görüldü.

İzmir genelinde yapılan denetimler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1704 kişiye idari işlem yapılırken, toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildiği belirtildi. Ayrıca, 11 kişi hakkında ise adli işlem uygulandığı bildirildi.

POLİSLER DURDURDU

Bu arada sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasına 5 dakika kala bir sürücü otomobili ile dışarıya çıktı. Polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları vatandaşa, sokağa çıkma kısıtlamasınan bitimine 5 dakika kaldığıbelirtilerek, kural ihlali nedeniyle 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Son Güncelleme: 27.04.2020 09:31
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IzmifCezadan 5 Dakika Ile Kaçamadı
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