Ceza evlerinde izin süreleri 2 ay daha uzatıldı!

Cezaevlerinde görüş sürelerinin 2 ay uzatılması sonrasında pek çok kişi görüşler ne zaman başlayacak? Sorusunu sormaya başladı. Konu ile ilgili ilk açıklama ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi.

AKP genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cezaevlerinde devam eden Covid-19 tedbirleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’dan cezaevleri görüşleri ile ilgili açıklama

Cezaevlerinde ki kapalı görüşlerin birkaç aydır kapalı olmasından sonra alınacak ekstra tedbirlerle beraber haziran ayında tekrar kapalı görüşlerin açılacağının altını çizen Recep Tayyip Erdoğan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 22:13