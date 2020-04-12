Ceza korkusunda eşini bırakıp kaçtı!

Olay bugün Denizli'nin Pelitlibağ Mahallesi'nde yaşandı. Sokağa çıkma yasağı olan 30 büyükşehirden biri olan Denizli'de Ozan K., eşi Serpil K. ile birlikte hafif ticari aracına binerek evden çıktı.

EŞİNİ BIRAKIP KAÇTI

Ozan K.'nin kullandığı hafif ticari araç Barış Caddesinde seyir halindeyken, polis fark etti. Polisin ‘dur’ ikazına rağmen sürücü kaçtı. Yaklaşık 10 dakika ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonucunda kaçamayacağını anlayan Ozan K., aracıyla bir araziye girip saklanmak istedi. Bu sırada park halindeki bir minibüsün arka tamponuna çarpan Ozan K., eşi Serpil K.'nin içinde bulunduğu aracı terk edip kaçtı.

''ADAM YARALAMA SUÇUNDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI''

Polis ekipleri aracı, boş bir arazide içinde Serpil K. ile buldu. Serpil K., "Eşim ceza yememek için kaçtı. Bana ceza yazın fark etmez" dedi. Eşini ve aracını terk edip kaçan Ozan K.'nin 'adam yaralama' suçundan arandığı öğrenildi. Polisin Ozan K.'yı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

8 BİN LİRA CEZA

Öte yandan olay yerine toplanan vatandaşlar ise, polis tarafından evlerine girmeleri konusunda uyarıldı. Hafif ticari araç, polis ekipleri tarafından olay yerinden çekildi. Ozan K. ve eşine sokağa çıkma yasağını ihlal ile trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle yaklaşık 8 bin lira para cezası kesileceği öğrenildi.

(DHA)