Cezaevi firarisi çaldığı 1 milyonu sosyal medyadan paylaşınca yakayı ele verdi

Aksaray Asayiş şubesi ekipleri, peşinde oldukları hırsızı sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımla yakaladı. Sincan Cezaevi’nden ocak ayında firar ederek kaçan Halil İbrahim A., isimli bir kişi girdiği evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çaldı.
78 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi Halil İbrahim A., polisler tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Halil İbrahim A., Aksaray Adliyesi’ne götürüldü.Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 18:54