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Cezaevi'ndeki mahkumlar olay çıkardı! Başsavcılık olaylar münferit diye açıklama yaptı

Batman M tipi Kapalı Cezaevi'nde bugün akşam saatlerinde İnfaz Yasasını protesto eden bazı tutuklu ve hükümlüler yataklarını ateşe verdi.Batman Başsavcılığı olayların kontrol altına alındığını ve münferit olduğunu açıkladı.

05 Nisan 2020 Pazar 00:58
Cezaevi'ndeki mahkumlar olay çıkardı! Başsavcılık olaylar münferit diye açıklama yaptı

Batman M tipi Kapalı Cezaevi'nde bugün akşam saatlerinde İnfaz Yasasını protesto eden bazı tutuklu ve hükümlülerin yataklarını ateşe verdiği haberi geldi.Batman'da yaşanan bu olayların ardından Batman Valisi, İl Jandarma Komutanı ve Cumhuriyet Başsavcısı cezaevine gitti. Cezaevine çok sayıda güvenlik görevlisi, ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.  

Batman Barosu, "Baro Başkanımız ve yöneticilerimizin Batman Barosu binasında, ilgililerle sürekli irtibat halinde olduğunu,gelen bilgilere göre koğuşlara müdahalelerin yapıldığını ve herhangi bir can kaybının olmadığını belirtmek isteriz" şeklinde açıklama yaptı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki olayın kontrol altına alındığını, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda akşam saatlerinde bazı adli suçluların karıştığı münferit bir olayın meydana geldiği bildirildi.

CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR
"Olay kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, ceza infaz kurumunun normal işleyişine döndüğü belirtildi.

Öte yandan durumu öğrenen bazı tutuklu ve hükümlü yakınlarının olayla ilgili bilgi almak için M Tipi Ceza İnfaz Kurumu önüne geldiği görüldü.

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Son Güncelleme: 05.04.2020 01:10
Anahtar Kelimeler:
Batman Cezaevi
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