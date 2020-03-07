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Cezaevinde Özgecan Aslan'ın katilini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Özgecan Aslan'ı vahşice katleden cani gittiği cezaevinde öldürülmüştü. Cezaevinde Özgecan Aslan'ın katilini öldüren sanık, tekrar Yargıtay karşısına çıktı ve duruşma sonrası verilen ceza müebbet hapis cezası oldu.

07 Mart 2020 Cumartesi 18:26
Cezaevinde Özgecan Aslan'ın katilini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Özgecan Aslan’ı katleden cani Adana’da kaldığı cezaevinde öldürülmüştü. Öldüren kişinin cezasının ne olduğu açıklandı. Cezaevine babasını öldürmeye teşebbüs suçundan atılan sanık, cezaevine Özgecan Aslan’ı öldürerek gelen sanığı öldürdü.

Özgecan Aslan’ın katilini öldüren hükümlü babasını öldürme teşebbüsü nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Özgecan’ın katilini öldürdükten sonra Yargıtay tarafından bu ceza bozuldu ve sanık tekrar yargılandı. Bu yargı sonucu hükümlü aynı cezaya mahkum edildi.

Mahkum edilen hükümlü Gültekin Alan, Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmettin Altındöken’e silahlı saldırıda bulunma gerekçesi ile cezaevine gelmişti. Özgecan Aslan’ın katili olan kişiyi öldürerek tekrar Yargıtay karşısına çıkan Gültekin Alan, Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın karar duruşmasına başka suçtan tutuklu sanıklar Ahmet Tekin Baykal ve Hüsamettin Bağlar tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmaya tutuksuz sanık Hacı A.Ö. ile sanık avukatları da geldi. Mahkeme savcısı esas hakkındaki irdelemeleri sonrasında Gültekin Alan’ın "Tasarlayarak öldürme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Sanık olan Ahmet Tekin Baykal’ın da "Tasarlayarak öldürme suçuna azmettirme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme, infaz kurumuna yasak eşya sokma" suçlarından cezalandırılması talebinde bulundu.

Son Güncelleme: 07.03.2020 18:59
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