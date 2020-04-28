Cezaevindeki Kadir Şeker korona'ya yakalandı

Konya'da kavga eden çifti ayırmaya çalışırken araya giren ve yanlışlıkla çiftlerden birinin ölümüne neden olan Türkiye'nin günlerce tartıştığı Kadir Şeker cezaevinde korona'ya yakalandı.

Salgın hastalık koronaya yakalanan Şeker'in, sağlık durumu iyi olduğu için taburcu edildiği ve karantinaya alınacağını belirtildi.

SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILACAKTI

Bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak olan Şeker’in avukatları, duruşmanın ertelenmesi gibi durumun olmadığını, davanın görülebileceğini belirtti.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katılacak olan Şeker'in ağabeyi Fatih Hidayet Şeker, ''Kardeşim Kadir bugün sabah saatlerinde corona virüs şüphesiyle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cezaevinde pozitif bir kişi ile temasta bulunduğu için şüphe üzerine test yapılmak için hastaneye gönderildi. Kardeşimin can güvenliğinin olduğu bir durumda tutuklu olarak yargılanmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. İyileştiği durumda bile tekrar cezaevine döndüğünde yine aynı kişilerle temasta bulunacak'' dedi.

ÜZÜCÜ OLAY NEYDİ?

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.

Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran, hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı. Şeker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.