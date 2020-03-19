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Cezaevindekilere korona virüs ayarı! Telefon görüşme hakkı ikiye çıkarıldı

Adalet bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre korona virüs vakalarının önüne geçebilmek için tutukluk ve hükümlülerin haftalık görüşlerin kaldırılmasından sonra haftalık telefonla görüşme hakkı 2'ye çıkarıldığı belirtildi.

19 Mart 2020 Perşembe 17:15
Cezaevindekilere korona virüs ayarı! Telefon görüşme hakkı ikiye çıkarıldı

Korona virüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında ceza infaz kurumlarındaki açık ve kapalı görüşlerin ertelenmesinin ardından tutuklu ve hükümlülere ek telefon hakkı verildi. 

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında görüşleri iki hafta erteleyen Bakanlık, tutuklu ve hükümlülerin dışarıyla ilişkilerinin devamının sağlanması amacıyla yeni düzenleme yaptı.

Buna göre ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutukluların haftada bir olan telefonla görüşme hakkı ikiye çıkarıldı. 

Tutuklu ve hükümlülere, ertelenen açık ve kapalı görüş hakları herhangi bir kayba uğramadan ilerleyen süreçlerde kullandırılacak. 

Açık ve kapalı görüşlerin ertelenmesinden sonra yaklaşık 40 bin hükümlü ve tutuklu yakınlarıyla telefonla görüştü. 

Son Güncelleme: 19.03.2020 17:20
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