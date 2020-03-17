Cezaevlerindeki görüşler korona virüs nedeni ile 2 Hafta ertelendi izinler 2 hafta süre ile iptal edildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bugün Ceza İnfaz Kurumları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamasında Ceza İnfaz Kurumlarında 2 hafta süreyle görüşlerin ve hükümlülerin özel izinlerinin iptal edildiğini dile getirdi. Bakan’ın açıklaması şu şekildeydi;

“Ceza infaz kurumuna girmeden önce ilk kabul raporlarıyla birlikte hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumuna alınmaması, sağlık muayenesinden geçip tedavileri yapıldıktan sonra alınması söz konusu. Solunum yolu enfeksiyonu olmadığını gösteren sağlık raporları olanların belirli bir alınacaktır. Ceza infaz kurumundan ayrılıp tekrar infaz kurumuna dönenler için aynı usullere tabi tutulmuştur. Açık ve kapalı görüşmeler iki hafta ertelenmiştir. Zorunlu durumlarda Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla görüşmelerin yapılması uygun mülahaza edilmiştir. 2 hafta süreyle açık cezaevinde kalanların özel izin hakları ertelenmiştir. Bu süreç bittikten sonra izin hakları tekrar verilecektir. Şu anda tüm vatandaşlarımızın sağlığı hepimiz için en öncelikli konudur. Cezaevlerindeki çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odaları da 2 hafta süreyle ertelenmiştir. Aynı koğuş içinde bulunan mahkumların sosyal aktiviteleri devam edecek diğer koğuşlardaki mahkumlarla ortak aktiviteleri 2 hafta boyunca ertelenmiştir. Ceza infaz kurumuna nakillerle ilgili 2 hafta süreyle ertelenmiştir. Güvenlik ve hastalık durumları dışında ertelenmiştir. Duruşma ve diğer adli işlemler konusunda ivedi özelliği bulunmayan konularda yargı mensupları tarafınca paylaşılması Bilim Kurulumuzun tavsiyesi olarak öne çıkmıştır. Tüm bu tedbirler halkımızın müsterih olması adın alınan önlemlerdir.”

Normal şartlar altında Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarındaki mahkumlara 3 kapalı 1 açık olacak şekilde toplam 4 görüş hakkı verilmektedir. Açık Ceza İnfaz Kurumlarında ise hepsi açık olacak şekilde toplam 4 görüş hakkı verilmektedir. Adalet Bakanı tarafından yapılan bu açıklama ile beraber iki hafta boyunca görüşlerin olmayacağı belirtildi.

Açık Ceza İnfaz Kurumlarındaki mahkumların bazıları 3 ayda bir 7 gün süreyle özel izin kullanabiliyorlar. Bu açıklama ile beraber bu özel izinler de iptal edilmiş oldu.