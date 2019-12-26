Charlie Chaplin kimdir? Charlie Chaplin hayatı ve biyografisi! Charlie Chaplin’in ölümünün 42. yılı!

1889 yılında İngiltere’de doğan Charlie Chaplin 1913’te sinema dünyasına girmeye başladı. İlk filmi olan Making A Living ile dikkatleri üzerine topladı. Daha çok kısa filmlerde oynayan oyuncu, sinema tarihine farklı tarzı ile imzasını attı ve büyük kitleler tarafından çokça sevildi.Filmlerinde komedinin yanında dramayı da kullanan Chaplin bu iki türün sentezi olan filmler ortaya koydu.

Charlie Chaplin’in Hayatı

Filmlerinde babalık davaları ve siyasi propagandalar yapıyor olması gibi gerekçelerle hakkında olumsuz söylemler yapılmaya başlandı. Bunun üzerine Chaplin ABD vatandaşlığından ret alarak ülkeye girememesi kararı aldı. Bu olay sonrasında İsviçre’ye taşınan oyuncu burada yaşamaya başladı. 1972 yılında bir ödül törenine kadar İsviçre’de yaşayan oyuncu bu tören vasıtasıyla ülkesine giriş yaptı ve 3 yıl sonra Kraliçe’den şövalye unvanı kazandı.

Charlie Chaplin 16 Nisan 1889’da doğdu. Annesi babası da sanatçı olan oyuncu, onların ayrılığıyla oldukça zor zamanlar yaşadı. Annesinin ses tellerinde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı çalışamaması durumu ortaya çıkınca Chaplin çalışma hayatına atıldı. İlk önemli rolü The Eight Lancashire Lads oyununda oynadığı roldü.

Charlie Chaplin’in Ölümü

1977 yılına gelene kadar onlarca filmde rol alan başarılı oyuncu o yıllarda tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. Yine 1977’de uykusunda hayata veda eden oyuncunun naaşı bir grup tarafından çalındıysa da bulunarak mezarına gömüldü.