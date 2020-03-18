CHP'den gelen iddia koronadan ölen kişinin eczacı İhsan Giray olduğu yönünde

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm haberinin ardından, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel twitter hesabından ölen kişinin eczacı bir büyükleri olduğunu duyurmuştu. Hayatını kaybeden eczacı İhsan Giray'ın ölüm haberininde gelmesiyle koronavirüsünden ölen kişinin İhsan Giray olduğu yönünde bir iddia sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk ölüm vakasını açıklamasını ardından Özel, twitter hesabı üzeriden koronavirüs salgınında öldüğü açıklanan kişinin oğlunun bir doktor olduğunu ve test kitinin yurt dışından getirildiği bilgisi olduğunu söyledi.

Özgür Özel, bugün düzenlediği basın toplantısı düzenleyerek bir gazetecinin konuya ilişkin sorusu üzerine, yaşamını yitiren 89 yaşındaki yurttaşın ismini bildiklerini, hayatını kaybeden kişiye koronavirüsü tahlilin çok geç yapıldığı bilgisinin de kendilerinde olduğunu belirtti ve Bakanlığı konuyla ilgili şeffaflıkla bir açıklama yapmaya davet etti. CHP'li Özel söz konusu vakaya ilişkin bilgileri açıklamayacaklarını bu açıklamanın bakanlık tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

CHP'nin son İstanbul kongresinde İl Başkanlığı'na adaylığını koyan Nurhan Çetinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Arkadaşlar.. Virüsten vefat eden kişi Beyoğlu Melis Eczanesi Sahibi İhsan bey... Eşinde de pozitif çıktı. Çin'li birisiyle temasta bulunan eczanenin kalfası da hastanede yatıyor." paylaşımı yaptı.

İstanbul Eczacılar Odası ise bir mesaj yayınlayarak, "Meslektaşımız Ecz. İhsan Giray (Melis Eczanesi / Beyoğlu) vefat etmiştir. Cenazesi 18 Mart Çarşamba günü saat 12.00'de Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir." bilgisini paylaştı.

Bunun üzerine, Beyoğlu’nda bulunan Melis Eczanesinin sahibi Ecz. İhsan Giray’ın yeni tip koronavirüs nedeniyle ölen kişi olduğu iddia edildi. Bu iddia sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. 90 yaşında olan Giray'ın nebazesi bugün Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye katılanların ise mezarlıkta maske ve eldiven taktıkları görüldü.

Eczacı İhsan Giray’ın yakınları sosyal medyada çıkan haberleri yalanlayarak Giray’ın zatürreden öldüğünü ve ölümünün yeni tip koronavirüs ile hiç bir bağlantı olmadığını söyleyerek, "Ölüm sebebi zatürre, 8 gün yattı. İnternette yayınlanan haber asparagas. 90 yaşında denk gelmiş, sadece eczacı. Yalan haber" diye konuştular.