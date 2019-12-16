CHP, Erdoğan'ı destekledi. Kürecik meselesi gündemde

ABD Senatosu'nda kabul edilen sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısı, Türkiye'de infial yaratırken, birçok devlet yetkilisi ABD tarafındaki bu karara tepki göstermişti. Konuyla ilgili çıkışını dün yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İncirlik ve Kürecik Üslerini kapatabileceklerini ifade etmişti. Erdoğan'ın bu çıkışına bir destek de CHP tarafından geldi. Giresun'da daha önce bir miting sırasında verdiği demeçlerde Filistin'de yaşanan olaylara işaret ederek, Kürecik Üssü'nün kapatılmasını talep eden Kemal Kılıçdaroğlu bu olay ile akıllara gelirken, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba basına çeşitli açıklamalarda bulundu.

Kumanda ABD'de

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, basına aktardığı açıklamalarında Malatya'da bulunan Kürecik Üssü'ne milletvekillerinin giriş yapamadığına, yaklaşılamadığına işaret ederek, Kürecik'in kapatılmasının ve ABD askerlerinin bu bölgeden çıkarılması gerektiğini ifade etti. Kürecik Üssü'nün NATO ile ilgili olmadığını, kontrolün Amerika'nın elinde olduğunu da vurgulayan Ağbaba, gelecekte bu bölgenin Türkiye karşıtı amaçlar için de kullanılabileceğini söyledi.