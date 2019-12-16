İstanbul 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
110575
ALTIN
280.681
DOLAR
5.9166
STERLİN
7.7400
EURO
6.5790

CHP, Erdoğan'ı destekledi. Kürecik meselesi gündemde

ABD Senatosu'nda kabul edilen sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısı ile ilgili sert çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürecik Radar üssünü kapatma tepkisi gündeme geldi, CHP, Erdoğan'ı destekledi. ABD'ye karşı Kürecik meselesi gündemde.

16 Aralık 2019 Pazartesi 23:58
CHP, Erdoğan'ı destekledi. Kürecik meselesi gündemde

 

ABD Senatosu'nda kabul edilen sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısı, Türkiye'de infial yaratırken, birçok devlet yetkilisi ABD tarafındaki bu karara tepki göstermişti. Konuyla ilgili çıkışını dün yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İncirlik ve Kürecik Üslerini kapatabileceklerini ifade etmişti. Erdoğan'ın bu çıkışına bir destek de CHP tarafından geldi. Giresun'da daha önce bir miting sırasında verdiği demeçlerde Filistin'de yaşanan olaylara işaret ederek, Kürecik Üssü'nün kapatılmasını talep eden Kemal Kılıçdaroğlu bu olay ile akıllara gelirken, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba basına çeşitli açıklamalarda bulundu.

Kumanda ABD'de 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, basına aktardığı açıklamalarında Malatya'da bulunan Kürecik Üssü'ne milletvekillerinin giriş yapamadığına, yaklaşılamadığına işaret ederek, Kürecik'in kapatılmasının ve ABD askerlerinin bu bölgeden çıkarılması gerektiğini ifade etti. Kürecik Üssü'nün NATO ile ilgili olmadığını, kontrolün Amerika'nın elinde olduğunu da vurgulayan Ağbaba, gelecekte bu bölgenin Türkiye karşıtı amaçlar için de kullanılabileceğini söyledi.

Son Güncelleme: 16.12.2019 23:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıcak gelişme... Doktorları haber verdi: Rahmi M. Koç ameliyat oldu
Sıcak gelişme... Doktorları haber verdi: Rahmi M. Koç ameliyat oldu
Trabzon'u üzen olay! TIR, minibüse çarptı: 2 ölü, 22 yaralı var
Trabzon'u üzen olay! TIR, minibüse çarptı: 2 ölü, 22 yaralı var
Ağrı'da 42 kişi usulsüzlük operasyonunda gözaltına alındı
Ağrı'da 42 kişi usulsüzlük operasyonunda gözaltına alındı
O yolda bir yılda 10 kaza! Erzurum'da bir araba uçuruma uçtu: 2 yaralı
O yolda bir yılda 10 kaza! Erzurum'da bir araba uçuruma uçtu: 2 yaralı
Mardin'de terör örgütüne darbe! Kritik bir isim etkisiz hale getirildi
Mardin'de terör örgütüne darbe! Kritik bir isim etkisiz hale getirildi
MEB, Adana'da Suriyeli öğretmen ataması haberlerine karşılık verdi
MEB, Adana'da Suriyeli öğretmen ataması haberlerine karşılık verdi

Popüler Haberler

İş Bankası EFT ve Havale işlem ücretleri
Ziraat bankası müşteri hizmetleri direk bağlanma işlem kısayol adımları
Gelirsizlik belgesi nedir, ne işe yarar? Gelirsizlik belgesi nereden, nasıl alınır?
Gelir testi sonuçlarına nasıl, nereden itiraz edili? Gelir testi itiraz süreci
Gelir testi sonucu ne zaman, kaç günde belli olur? Gelir testi sonuç sorgulama ve öğrenme
Kira depozitosu yasal mıdır? Kira depozitosunun kanunda yeri
Günlük burç yorumları 19 Aralık 2019 Perşembe - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?
Haluk Levent Yardım Vakfı iletişim numarası kaçtır? AHBAP Derneği üyelik ve iletişim adresleri
Kredi kartı ile sgk prim ödeme işlemleri
Doğum için memura yapılan yardımlar ve memur'un doğum hakları
Kanalların yayın akışları 16 Aralık Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Bu hafta vizyona girecek filmler hangileri? Bu hafta 7 yeni film vizyona girecek ( 13 Aralık Cuma )
İzmir İstinye Park AVM ne zaman açılacak?
Oyuncakçı dükkanı nasıl açılır, hangi belgeler gerekir?
Atiye dizisi 2. tanıtım fragmanı yayınlandı!
QNB Finansbank IBAN No sorgulama işlemleri
Ehliyet ceza puanı sorgulama nasıl yapılır? Sürücü belgesi ceza puanı öğrenme işlemi
Kara listeden kurtulma ve kredi notunu yükseltmenin yolları
Elimi Bırakma dizisi hangi gün yayınlanıyor? Elimi Bırakma dizisi yayın günü, saati ve kanalı
Kanalların yayın akışları 17 Aralık Salı ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Ev hanımları için evde yapılıp satılarak para kazandıran iş fikirleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.