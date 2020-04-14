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CHP hazırlıklara başladı, infaz düzenlemesi Anayasa Mahkemesine gidiyor!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, son dakika açıklamasında bulunarak Meclisten geçen infaz düzenlemesiyle ilgili hazırlıklara başladıklarının ve konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı.

14 Nisan 2020 Salı 16:07
CHP hazırlıklara başladı, infaz düzenlemesi Anayasa Mahkemesine gidiyor!

AK Parti ve MHP grup milletvekillerinin hazırladıkları infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi. Meclis kabuluü sonrası yasalaşan infaz dzüenlemesi ile ilgili muhalafet konundan ilk tepki Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) geldi.

330 milletvekilinin katılarak gerçekleştirilen oylamada 51 ret oyuna karşılık 279 kabul oyuyla yasalaşan infaz düzenlemesinde, düşünce suçlularının kapsam dışı bırakılması nedeniyle pakete başından itibaren karşı çıkan CHP, düzenlemenin tutukluları kapsamaması ve kişiye karşı işlenen suçlarla ilgili af niteliği taşıması nedeniyle konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıma kararı aldı. 

CHP adına söz konusu yasa teklifi ile ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve düzenlemei Anayasa MAhkemesine götürerek itiraz edeceklerini duyurdu. Özkoç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz, hazırlıklara başladık" diye konuştu.

Özkoç, düzenlediği basın toplantısında Meclis'te kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şöyle konuştu:

"Gece yarısı Dün gece infaz yasası kanunlaştı. Bir gece önce MİT suçları kapsam dışında bırakıldı. Böyle bir düzenleme hiç görülmemiştir. 300 bina yakın insanın hayatı değerlidir. İnfaz yasasında bu suçlardan indirime uğraşabilmesi için düzenleme şarttır dedik iktidar böyle yapmayacağız, içinde kadın cinayetlerinin de uyuşturucunun da çocuk tacizcisinin de olduğu taslağı önümüze koyduğunda bir dakika dedik. Gazeteciler görevlerini yaptı diye içerde yatarken, akademisyenler yatarken, yazarlar çizerler içerde yatarken, biz eğer hırsızları, gasp yapanları, dolandırıcıları, kamuyu zarara uğratılanları, banka soyanları, adam bıçaklayanları, insanları sakat bırakanları, vatandaşın gözünü oyanları, yağma yapanları, kayırımcılık yapanları, zimmete para geçirenleri, görevi ödüle kullananları, çetecileri, organze suç işleyenleri, tefecileri, fuhuş yaptıranları, kadına şiddet uygulayanları çıkarmaya kalkarsak vebali büyük olur dedik.

Bu yasa devlet kavramına aykırıdır. Adalet herkesi kucaklarsa bir anlam teşkil eder. Adaletin elindeki kılıç keskin olmalı, terazi dengede olmadı, terazi dengede değil, devlete karşı işlenen suçlarla iktidara karşı işlenen suçları affetmeyip topluma karşı işlenen suçlar affedilirse adaletin kılıcı körelir, terazisinin dengesi bozulur bu kesinlikle doğru değildir."

Meclisten geçerek yasalaşan infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini aktaran Engin Özkoç, "Anayasa mahkemesine hazırlıklara arkadaşlar hemen başlayacaklar. Herkesi siyasetçileri kapsayacak şekilde çıkması için biz mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.


 

Son Güncelleme: 14.04.2020 16:11
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