CHP'li Belediye Başkanı ve Meclis üyesi kendilerini karantinaya aldı

Muğla’nın turizm beldesi'in CHP'liile yine CHP Meclis Üyesi, kendilerini 14 gün karantiya aldıklarını açıkladılar. 12-15 Mart tarihlerinde Moskova'da düzenlenen ‘Inturmarket Turizm Fuarı' giden belediye başkanı Oktay ile Meclis üyesi Kırlı, yurda dönüşlerde uyulması gereken 14 gün kuralını dikkate alarak kendilerini izole edeceklerini duyurdular.

Cuma günü yurda giriş yapan Mehmet Oktay, yaptığı açıklamada sağlık durumlarında herhangi bir sorun olmadığın sadece 14 gün uyulması gereken kurallar çerçevesinde olduğunu belirttiği açıklamasında, "Biz tüm tedbirlerimizi aldık. Giderken de gelirken de gerekli şartlara ve hijyen kurallarına azami dikkat gösterdik. Sağlık durumumda herhangi bir sorun yok gayet iyiyim. Ama tabi ki bu hassas bir konu olması nedeniyle azami dikkati göstermemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın ve çevremizin sağlığını riske atmamak için dışarı çıkmayıp gerekli prosedürleri yerine getireceğiz. Bu kapsamda tedbir amaçlı kendimi izole ettim. Belediye ile ilgili işleri de telefonlaya da online sistemle yürüteceğim." ifadelerini kullandı.