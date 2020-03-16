Cuma günü yurda giriş yapan Mehmet Oktay, yaptığı açıklamada sağlık durumlarında herhangi bir sorun olmadığın sadece 14 gün uyulması gereken kurallar çerçevesinde olduğunu belirttiği açıklamasında, "Biz tüm tedbirlerimizi aldık. Giderken de gelirken de gerekli şartlara ve hijyen kurallarına azami dikkat gösterdik. Sağlık durumumda herhangi bir sorun yok gayet iyiyim. Ama tabi ki bu hassas bir konu olması nedeniyle azami dikkati göstermemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın ve çevremizin sağlığını riske atmamak için dışarı çıkmayıp gerekli prosedürleri yerine getireceğiz. Bu kapsamda tedbir amaçlı kendimi izole ettim. Belediye ile ilgili işleri de telefonlaya da online sistemle yürüteceğim." ifadelerini kullandı.
CHP'li Belediye Başkanı ve Meclis üyesi kendilerini karantinaya aldı
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 12-15 Mart tarihleri arasında Moskova'da bulunduğu ve yurda döndükten sonra 14 gün kuralına uymak için kendisini karantinaya aldığını duyurdu. CHP Meclis Üyesi Ali Kırlı'da aynı sebepten dolayı 14 gün kendisini izole edecek.
16 Mart 2020 Pazartesi 16:10