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CHP'li Engin Özkoç'a soruşturma! Grup Başkanvekili Engin Öztoç kimdir?

CHP Grup Başkanvekili olan Engin Özkoç, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakarete varan sözler söylemesi üzerine AK Partili Milletvekillerinin büyük tepkisini toplamıştı. TBMM Genel Kurulunda kavga boyutuna varan konuşma sonrası Öztoç hakkında resen soruşturma başlatıldı. Peki, Engin Özkoç kimdir? Hangi görevlerde bulunmuştur.

04 Mart 2020 Çarşamba 20:43
CHP'li Engin Özkoç'a soruşturma! Grup Başkanvekili Engin Öztoç kimdir?

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilginç başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu bugün olaylı bir oturum gerçekleştirdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un genel Kurul öncesi düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği sözler büyük tepki topladı. Genel kurulda kürsüye çıkan Öztoç'un konuşması sırasında AK Partili vekillerin kürsüye yürümesi üzerine araya CHP'li milletvekilleri girdi ve vekiller arasında sözlü atışmaların hemen ardından yumruk yumruğa kavga çıktı.

Mecliste yaşanan arbede yumruklu ve tekmeli kavga sırasında bazı milletvekilleri yere düşerken sandalyeler devrildi. Yaşananlar olay nedeniyle genel kurula bir süre ara verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP grup konuşmasında "Türkiye’nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftira ile lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir,alçaktır, haindir" demesi üzerine Özkoç, “Bizim şehitlerimize, ‘kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum ben size. Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti’nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez. Bu kişi kendi evladından, kendi çocuklarına bütün fonları oluşturup onların zenginleşmesine ve telefonlarda paraları sıfırlattığı çocuklarına bir tanesine bedelli, diğerine çürük raporu aldırıp milletin çocukları askere gidip şehit düşüp anaların bağrı yanarken konuşan o şehide ‘kelle’ diyen kişi haysiyetsiz kişidir, onursuz kişidir, şerefsiz kişidir..." demişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı sarf ettiği bu sözler üzerine hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

CHP Grup Başkanvekili olan Engin Özkoç, yaşanan olayların ardından bir açıklama yaparak, "Ben bir kişinin değil, milyonların sesiyim... Tehditler, yumruklar bizi yıldıramaz... Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam, Türkleriz... Biz lekesizleriz. Ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!" diye konuştu.

ENGİN ÖZTOÇ KİMDİR?

5 Şubat 1962’de Sakarya'nın Kayalar Memduhiye Köyü'nde doğan Engin Özkoç, İlkokulu Memduhiye Köyü’nde, ortaokul ve liseyi merkez ilçe Adapazarı'nda okudu. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlayan öztoç, Siyasete CHP Gençlik Kolları'nda başladı. Engin Özkoç, Sakarya'da Belediye Başkan Yardımcılığı ve 4 dönem Belediye Meclis üyeliği yaptı ve Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Özkoç, 2011 Genel Seçimlerinde elde ettiği başarıyla Sakarya'nın 34 yıl aradan sonra Meclis'e gönderdiği ilk CHP'li vekil oldu.

24. Dönemde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesiydi. CHP TBMM Grup Yönetiminde yer aldı. 24. ve 26. Dönem CHP Sakarya Milletvekili olan Özkoç, CHP Grup Başkanvekilliği görevine devam ediyor.

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