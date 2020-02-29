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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki; Şehitler tepesi hep boş kalacak!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Partisinin grup toplantısı öncesi önemli açıklamalarda bulunurken İdlib saldırısı ile ilgili konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da göndermelerde bulundu. Şehitler tepesinin boş kalmayacağını söyleyen Erdoğan'a karşılık olarak Kılıçdaroğlu, millet ittifakında o tepenin hep boş kalacağını söyledi.

29 Şubat 2020 Cumartesi 15:22
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki; Şehitler tepesi hep boş kalacak!

Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik düzenlenen ve 34 askerin iehit edilmesi sonrasında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunmuştu. CHPlideri Kemal Kılıçdaroğlu2'u da eleştiren Erdoğan'ın bu sözlerine karşı Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisini grup toplantısına katılmadan önce basın mensuplarını sorularını yanıtlayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden büyük üzüntü duyduğunu söyleyerek, "Daha cenazeler toprağa verilmeden bu nedir? Arkadaş benden ne istiyorsun sen. Şehitlerimiz var. Memlekete başsağlığı dileyelim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Arama lütfunda bulunmadı. Neymiş 'Ben onu arayacakmışım.' Ben seni niye arayayım ya? Dünya bizi arıyor, sen de bizi ararsın biz de sana bütün detaylarıyla her şeyi veririz. Aklı ve vicdanı olan herkes için bu soruların cevabı bellidir" ifadesi ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bir ülke böyle yönetilemez. Biz bunu nasıl kabul edeceğiz. Derdi benim. Arkadaş benden ne istiyorsun. Şu memlekete bir baş sağlığı dileyelim. Bunların hiç birisi yok. Şehitler tepesi boş kalmayacak diyor. Ben buradan herkese söz veriyorum, Millet İttifakı zamanında şehitler tepesi boş kalacak."

CHP lideri ayrıca, "Sanki olağan bir işmiş gibi, bu Meclis niye var? Bütün vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim. Başımız sağolsun. Hiç kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemiyoruz. Tuzun koktuğu yerde ne söylenir." diyerek grup toplantısına gitmek için oradan ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanIdlibAçıklamaKılıçdaroğlu
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