CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki; Şehitler tepesi hep boş kalacak!

Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik düzenlenen ve 34 askerin iehit edilmesi sonrasında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunmuştu. CHPlideri Kemal Kılıçdaroğlu2'u da eleştiren Erdoğan'ın bu sözlerine karşı Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisini grup toplantısına katılmadan önce basın mensuplarını sorularını yanıtlayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden büyük üzüntü duyduğunu söyleyerek, "Daha cenazeler toprağa verilmeden bu nedir? Arkadaş benden ne istiyorsun sen. Şehitlerimiz var. Memlekete başsağlığı dileyelim." diye konuştu.
"Bir ülke böyle yönetilemez. Biz bunu nasıl kabul edeceğiz. Derdi benim. Arkadaş benden ne istiyorsun. Şu memlekete bir baş sağlığı dileyelim. Bunların hiç birisi yok. Şehitler tepesi boş kalmayacak diyor. Ben buradan herkese söz veriyorum, Millet İttifakı zamanında şehitler tepesi boş kalacak."
CHP lideri ayrıca, "Sanki olağan bir işmiş gibi, bu Meclis niye var? Bütün vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim. Başımız sağolsun. Hiç kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemiyoruz. Tuzun koktuğu yerde ne söylenir." diyerek grup toplantısına gitmek için oradan ayrıldı.