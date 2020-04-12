CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Geçtiğimiz Cuma akşamı gece yarısından yaklaşık 2 saat önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sonrası sokaklarda oluşan izdihamdan dolayı tepkilerin hedefi haline gelen İçişleri Bakanı, Twitter'dan bir açıklama yaparak görevindenettiğini duyurdu. Soylu'nun istifa karaının açıklamasında sonra ise muhalefetten ilk yorumGenel Başkanıtarafından yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadesini kullanması sonrası bir konuyla ilgili açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, yorumunda "Kararı tek başına Süleyman Soylu'nun alacağına inanmıyorum. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak pek çok çevreden öneri geldi ve hiçbiri uygulanmadı. Sonunda cumartesi ve pazara denk geldi. Geç saatlerde açıklandı. Dediğim gibi, bütün karar mekanizmalarını oluşmasında nihai söz sahibi olan Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ı kurtarmak için Sayın Soylu'nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum" ifadelerine yer verdi.