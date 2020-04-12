İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96976
ALTIN
367.493
DOLAR
6.7638
STERLİN
8.4641
EURO
7.3984

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmesinin ardından muhalefet kanadından ilk yorum CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, istifa kararı ile ilgili "Kararı tek başına alacağına inanmıyorum. İstifa kararını anlayışla karşılıyorum" diye konuştu.

12 Nisan 2020 Pazar 22:36
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Geçtiğimiz Cuma akşamı gece yarısından yaklaşık 2 saat önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sonrası sokaklarda oluşan izdihamdan dolayı tepkilerin hedefi haline gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu. Soylu'nun istifa karaının açıklamasında sonra ise muhalefetten ilk yorum CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadesini kullanması sonrası bir konuyla ilgili açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, yorumunda "Kararı tek başına Süleyman Soylu'nun alacağına inanmıyorum. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak pek çok çevreden öneri geldi ve hiçbiri uygulanmadı. Sonunda cumartesi ve pazara denk geldi. Geç saatlerde açıklandı. Dediğim gibi, bütün karar mekanizmalarını oluşmasında nihai söz sahibi olan Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ı kurtarmak için Sayın Soylu'nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum" ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 12.04.2020 22:37
Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluİstifaKemal KılıçdaroğluIçişleri BakanlığıCHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışanlar dikkat! İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü koronavirüse karşı tedbirleri kılavuz yayımlandı
Çalışanlar dikkat! İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü koronavirüse karşı tedbirleri kılavuz yayımlandı
Koronaya yakalananan BTP'nin lideri Haydar Baş ailesiyle birlikte tedaviye alındı
Koronaya yakalananan BTP'nin lideri Haydar Baş ailesiyle birlikte tedaviye alındı
Miras için babasını gözlemenin içerisine koyduğu tarım ilacıyla zehirledi
Miras için babasını gözlemenin içerisine koyduğu tarım ilacıyla zehirledi
Bilim Kurulu üyesi:'Yasağının sonuçlarının 10 gün sonra görülebilecek'
Bilim Kurulu üyesi:'Yasağının sonuçlarının 10 gün sonra görülebilecek'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istifa sonrası ilk açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istifa sonrası ilk açıklama
Adanalıların şırdan sevdası! Yasak biter bitmez ona koştular
Adanalıların şırdan sevdası! Yasak biter bitmez ona koştular

Popüler Haberler

Instagram mavi tık, onaylı hesap nasıl alınır, şartları nelerdir? Onaylı hesabı kimler kullanabilir?
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı
Kıvırcık saç nasıl yapılır? Düz saç kıvırcık hale nasıl getirilir?
KOSGEB iş planı nedir, nasıl hazırlanır?
Samsung telefonlarda SIM karttan telefona veya telefondan SIM karta numara aktarma işlemleri
Görev yeri belgesi nedir, nereden nasıl alınır?
Ateş en doğru nasıl düşürülür? Yüksek ateşte neler yapılmalıdır?
Eba giriş online ders - Eba öğrenci girişi ekranı
TRT EBA TV 13-17 Nisan 2020 ilkokul, ortaokul ve lise ders saatleri ve yayın akışı programı
Star tv Sevdim Seni Bir Kere 13 Nisan 14 Nisan yeni bölüm var mı, yok mu?
Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları sonuçlarında son durum ne? Sms sonuçları ne zaman gelecek?
İsim değiştirme nasıl yapılır? 2020 Kabul gören ve görmeyen isim değiştirme sebepleri
Alef dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Dizide kim kimdir?
Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı yardım başvurusundan kimlere hangi şartlarda para yardımı yapılır?
Fındık fiyatları ne kadar? 10 Nisan Cuma il il güncel fındık fiyatları
10 Bin tl kredi sonucu belli olanlara neden 3 Bin Lira ödeniyor? 6 Ay 10 bin tl kredi kullanımı nasıl olacak?
Call of Duty Mobile yeni Rast haritası güncellemesi
Anna Deniz Şaylan kimdir? Twitch ‘in parlayan yıldızı annadeniz hakkında bilgiler
Duygu Özaslan kimdir, neden gündem oldu? Duygu Özaslan yaşı ve mesleği nedir?
Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? 12 Nisan Pazar Survivor birleşme partisi
Gel Dese Aşk nedem yok, yeni bölümü ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.