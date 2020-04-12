CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadesini kullanması sonrası bir konuyla ilgili açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, yorumunda "Kararı tek başına Süleyman Soylu'nun alacağına inanmıyorum. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak pek çok çevreden öneri geldi ve hiçbiri uygulanmadı. Sonunda cumartesi ve pazara denk geldi. Geç saatlerde açıklandı. Dediğim gibi, bütün karar mekanizmalarını oluşmasında nihai söz sahibi olan Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ı kurtarmak için Sayın Soylu'nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum" ifadelerine yer verdi.
Son Güncelleme: 12.04.2020 22:37