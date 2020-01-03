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CHP'li belediyenin uygulaması büyük tepki topladı! İlçeye giren araçlardan para alınıyor

Osmaniye'de başkanlığını CHP'li Alper Önerin yaptığı Düziçi Belediyesi'nin uygulaması büyük tepki topladı. Aktarılan bilgilere göre CHP'li belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor. Olayla ilgili açıklama bekleniyor.

03 Ocak 2020 Cuma 15:24
CHP'li belediyenin uygulaması büyük tepki topladı! İlçeye giren araçlardan para alınıyor

Türkiye'de gündemi sallayan bir haber Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden geldi. Aktarılan bilgilere göre Düziçi ilçesine giren-çıkan tüm yük taşıyan araçlardan ve taksilerden işgaliye bedeli toplandı. Detaylar, bu kararın mecliste alındığını ve para toplama işlemlerini ise ilgili noktalarda konuşlanan zabıtaların gerçekleştirdiğini gösterdi. Toplanan para miktarı ise 5 ile 25 TL arasında değişkenlik gösterirken, ilçe üzerinden hareket eden şoförlere ödeme sonrasında makbuz da kesildi.

Kararın Uygulaması Şaşırttı

Ender rastlanan bir karar ile işgaliye parası adı altında ilçeye giren ve çıkan sürücülerden toplana para zabıtalar gözetiminde alınırken, olayla karşı karşıya kalan sürücüler ise tepkilerini gizlemediler. Olayın basına yansımasının ardından gözler CHP'li Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner'e çevrilirken, Öner bu kararla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Son Güncelleme: 03.01.2020 15:24
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