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CHP'li Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek darp edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek saldırıya uğradı. Bilek'in uğradığı darplı saldırı sonrasında yaralandığı bildirildi.

24 Aralık 2019 Salı 23:36
CHP'li Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek darp edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek, merkeze bağlı Eruh ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda saldırıya uğradı. Aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler Bilek'e saldırarak darp ettiler. 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri darp sonrası yaralanan Nevaf Bilek'i ambulansla önce Eruh Devlet Hastanesi’ne kaldırdılar. Bilek'e burada ilk müdahale yapıldıktan sonra Bilek Siirt Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Saldırıyla ilgili olduğu belirlenen 6 şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Başkanına saldıran saldırganların Emniyet’teki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

 

CHP'li Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek darp edildi

Son Güncelleme: 24.12.2019 23:36
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