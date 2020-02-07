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CHP'nin açıklamasından sonra CNN Türk takipçi kaybetmeye başladı

Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden CNN Türk'e karşı gelen tepkiler sosyal medyaya taşındı. CHP'nin açıklamasından sonra CNN Türk sosyal medyada takipçi kaybetmeye başladı.

07 Şubat 2020 Cuma 00:05
CHP'nin açıklamasından sonra CNN Türk takipçi kaybetmeye başladı

Cumhuriyet Halk Partisi, CNN Türk'ü boykot etme kararı verdi. Parti, MYK toplantısında verilen bir karar ile CNN Türk'ü parti olarak boykot edeceklerini açıklarken, bu günden itibaren CHP'li hiç kimsenin kanalda yayınlara çıkmayacağı bilgisi paylaşıldı. CNN Türk cephesine yönelik boykot kararının açıklanmasından kısa bir süre sonra kanalın sosyal medya hesapları takipçi kaybetmeye başladı. CHP'li vekillerin kanala çıkılmamasının yetersiz olduğunu, kanalı takip etmeyi de tamamen bırakmaları gerektiğinin aktarılmasıyla hareketlilik yaşandı.

5 Milyondan Gerilemeye Başladı

Türkiye'nin ulusal kanallarından birisi olan CNN Türk'e karşı CHP'nin boykot kararı kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, vekillerin de hesaplarında takipçilerini CNN Türk'ü takipten çıkarmaya davet etmesiyle beraber kanalın sosyal medya hesapları hızla takipçi kaybetmeye başladı. Aktarılan güncel bilgilere göre kanalın 5 milyondan fazla takipçi sayısı varken şuanda güncel takipçi sayısı 4 milyon 898.

 

Son Güncelleme: 07.02.2020 00:05
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