Çığ altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine 39 gün sonra ulaşıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu krtarma ekibinden olan fakat arama kurtarma sonrası düşen 2. çığın altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir'e bir türlü ulaşılamıştı. AFAD ve diğer arama kurtarma ekiplerinin başlattıkları çalışmalar sonucunda güvenlik gerekçesiyle kapatılan yolun tekrar açıklamsı ile birlikte uzman ekipler dün bölgede itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir için arama çalışması başlatmıştı.
İtfaiye eri Mehmetcan Daşdemir’in cenazesi orada bulunan ekipler aracılığı ile birlikte Adli Tıp kurumuna sevk edildiği öğrenildi.