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Çığ altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine 39 gün sonra ulaşıldı

Van'da çığ altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir'in cansız bedenine tam 39 gün sonra ulaşıldı.

15 Mart 2020 Pazar 14:45
Çığ altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine 39 gün sonra ulaşıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu krtarma ekibinden olan fakat arama kurtarma sonrası düşen 2. çığın altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir'e bir türlü ulaşılamıştı. AFAD ve diğer arama kurtarma ekiplerinin başlattıkları çalışmalar sonucunda güvenlik gerekçesiyle kapatılan yolun tekrar açıklamsı ile birlikte uzman ekipler dün bölgede itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir için arama çalışması başlatmıştı.

Bgün sabah saatlerinde yapılan aramalar sonucunda ise itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı. Van-Bahçesaray karayolund 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 42'e ulaşmış oldu.

Mehmetcan Taşdemir

İtfaiye eri Mehmetcan Daşdemir’in cenazesi orada bulunan ekipler aracılığı ile birlikte Adli Tıp kurumuna sevk edildiği öğrenildi.
 

Anahtar Kelimeler:
VanBahçesarayÇığ FelaketiItfaiye EriMehmetcan Daşdemir
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